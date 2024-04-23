Министерство культуры и информации Казахстана рассматривает возможность блокировки сервиса коротких видео TikTok. Об этом заявила глава ведомства Аида Балаева, передаёт Zakon.kz.

«Мы изучаем этот вопрос. Нужно, на мой взгляд [блокировать], я как министр говорю, что нужно рассматривать», — сказала она.

По словам министра, в социальных сетях выросли факты распространения наркотических веществ, порнографических и экстремистских материалов.

«Мониторинг показывает, что сегодня количество противоправного контента в соцсетях растёт. И мировая тенденция — вы видите, что многие страны вынуждены сейчас блокировать и отказываться от некоторых соцсетей», — сказала Балаева.

Министр отметила, что TikTok лидирует среди других соцсетей по числу материалов, запрещённых к распространению в стране. Она добавила, что решение о блокировке примут исходя из того, насколько уровень противоправного контента «будет превалировать и зашкаливать» на платформе.

На прошлой неделе доступ к TikTok заблокировали в Кыргызстане. «Службой по регулированию и надзору в отрасли связи в адрес операторов связи было направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к указанному сервису», — заявили в Министерстве цифрового развития.

В ведомстве отметили, что приняли такие меры якобы после ряда обращений от неправительственных организаций, которые выражали обеспокоенность о негативном влиянии социальной сети на здоровье детей.