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В 2013 году я стал первым премьер-министром Великобритании, посетившим Центральную Азию. В Астане и Атырау в Казахстане меня поразило, как быстро эта молодая нация с древней культурой меняла свою экономику и место в мире. И я взял на себя обязательство укреплять наше партнерство.

На этой неделе я стану первым министром иностранных дел Великобритании, который посетил все пять стран Центральной Азии и Монголию, и первым среди моих коллег в Большой семёрке, кто совершил такую поездку.

Эти шесть стран, каждая с собственным уникальным наследием, претерпевают стремительные перемены. Это гордые, независимые государства, которые хотят, чтобы их суверенитет был защищён, а их границы уважали. Я хочу построить ещё более прочное партнёрство с каждой из них, на благо всем нам.

Мы добились многого за годы нашего сотрудничества. Английский язык и английское право, британская система образования лежат в основе деятельности таких успешных институтов, как Международный финансовый центр «Астана» и Международный Вестминстерский университет в Ташкенте.

Инвестиции таких компаний, как Rio Tinto, Shell и BAE способствовали реализации крупных проектов, созданию рабочих мест и стимулированию экономического роста. Мы помогаем доставлять гидроэлектроэнергию из гор Центральной Азии в Пакистан. В Улан-Баторе памятник The Beatles, установленный в честь великолепной четвёрки, напоминает о том, что именно здесь несколько десятилетий назад собиралась монгольская молодёжь для обсуждения сначала запрещённой западной поп-музыки, а затем — поворота к демократии.

В 1990-е годы, вероятно, самым запоминающимся «экспортом» из этого региона в Великобританию стал Максат — туркменский жеребец, который был подарен нашему премьер-министру того времени, впоследствии ставший скаковым и выставочным конём. В прошлом году десятки тысяч людей из Центральной Азии приехали в Великобританию по нашей расширенной схеме для сезонных работников. Авиакомпании Air Astana, Uzbekistan Airways и Turkmenistan Airlines осуществляют в Лондон по несколько рейсов в неделю. А постановка пьесы «The Mongol Khan» («Монгольский хан») произвела на аудиторию Вест-Энда в Лондоне настоящий фурор.

Настало время двигаться дальше. Мы живём в неоднозначном и неопределённом мире. Такой мир представляет особые вызовы для стран в этой части света. Обильные паводки в Казахстане и Монголии — резко контрастирующие с засухой в степи в последние годы — напоминают нам о растущей опасности изменения климата. А глобальные технологические и экономические изменения диктуют всем нам необходимость обеспечить нашу молодёжь навыками, которые позволят им процветать.

Никто из нас не может преодолеть эти вызовы в одиночку. Как и Узбекистан, Великобритания осознает ценность диверсификации своих международных связей в сегодняшнем неоднозначном и неопределённом мире.

Именно поэтому я решил совершить этот визит и утроить наш вклад в развитие региона. Чтобы вместе мы могли обеспечить для наших народов большую безопасность и благосостояние. Я вижу три приоритетных направления, которые поднимут наше сотрудничество на новый уровень.

Во-первых, это глобальный порядок. Всех нас объединяет вера в основные принципы Устава ООН и ОБСЕ. Суверенитет. Территориальная целостность. Мы должны работать сообща, чтобы отстаивать эти принципы по всему миру. Если мы не будем этого делать, наши собственные суверенитет и территориальная целостность могут оказаться под угрозой.

Борьба с коррупцией и недопущение того, чтобы регион стал «обходным путём» для санкций, — один из примеров того, как мы можем добиться большего вместе.

Кроме того, мы должны укреплять наше растущее партнёрство в сфере безопасности, углубляя наш диалог и расширяя программу обучения сил безопасности. Это поможет нам противостоять растущей угрозе со стороны ИГ-Хорасан, чей недавний чудовищный теракт в Москве Великобритания осудила самым решительным образом.

Во-вторых, экономические связи. Британские компании сыграли большую роль в раскрытии потенциала нефти, газа и других полезных ископаемых в этом регионе. Теперь Великобритания может помочь в доступе к инвестициям и технологиям, в которых нуждаются более низкоуглеродные и энергоэффективные экономики.

В ходе моего визита будет учреждён первый в Центральной Азии фонд прямых инвестиций/венчурного капитала для малых и средних предприятий, который будет инвестировать в компании с высоким потенциалом в регионе. Мы хотим поддержать центральноазиатские компании. Британские фирмы и опыт могут сыграть важную роль в этом.

Возьмём, к примеру, Concrete Canvas, уэльскую компанию, которая открывает в Бишкеке завод, нацеленный на экспорт по всему региону. Их рулонная технология производства бетона позволяет изготавливать бетон по более низкой цене, облегчает, а также ускоряет процесс укладки и при всем этом выделяет меньше CO2. Появление такой технологии в регионе позволит трансформировать ремонт ирригационных каналов и поможет сэкономить базовый, но жизненно важный ресурс — воду.

Или же возьмём, к примеру, Международный финансовый центр «Астана». Внедрив международный суд «общего права», всего за несколько лет центру удалось привлечь к своей деятельности более тысячи компаний и разрешить уже более двух тысяч споров. Открытость и верховенство закона привлекают инвестиции. Я рад, что другие страны региона теперь проявляют интерес к аналогичной модели.

В-третьих, образование. Мы удваиваем финансирование стипендий Chevening в Центральной Азии, чтобы больше людей могли пройти обучение в лучших британских университетах мирового уровня. Но мы также поддерживаем возможности в самом регионе.

Десять британских учебных заведений в настоящее время выдают британские степени (дипломы) в различных вузах Узбекистана. В Казахстане Университет Ковентри (Coventry University) открывает новый кампус, а Университет Королевы, Белфаст (Queen's University Belfast) запускает новую программу двойного диплома. Такие компании, как Pearson и Cambridge Education способствуют повышению стандартов преподавания английского языка, что крайне важно для Монголии, к примеру, где английский стал вторым официальным языком.

Наша цель — повысить качество образования для всех граждан, включая женщин и девочек. Это имеет решающее значение для раскрытия их потенциала — и тем самым для раскрытия полного потенциала вашего общества.

Я с нетерпением жду возможности обсудить все эти три направления с правительством Узбекистана. Я в предвкушении визита в Ташкент и возможности получить представление о сегодняшнем Узбекистане. Перед нами открываются огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими — вместе.

Лорд Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании