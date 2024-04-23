США разрабатывают против ряда китайских банков санкции, которые могут отрезать их от мировой финансовой системы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Таким образом Вашингтон надеется прекратить коммерческую поддержку российской военной промышленности со стороны Пекина, отмечает издание.

Информация о готовящихся санкциях появилась в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. В числе тем, которые Блинкен, как ожидается, будет обсуждать с высокопоставленными официальными лицами Пекина — война России и Украины, напряжённая ситуация на Ближнем Востоке и Тайвань.

Американские чиновники утверждают, что несмотря на то, что Китай прислушался к предупреждениям Запада и не отправлял в Россию само оружие, он стал основным поставщиком схем, деталей самолётов, машин и станков. Эта помощь позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал, считают в Вашингтоне.

США рассчитывают, что угроза потери китайскими банками доступа к доллару и риск ухудшения торговых связей с Европой убедят Пекин изменить курс. Банки являются ключевыми посредниками в экспорте в Россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций.

Источники WSJ говорят, что введение санкций против банков является вариантом эскалации на случай, если дипломатические меры не смогут убедить Пекин ограничить экспорт. В последние недели официальные лица США усилили давление на Пекин во время частных встреч и звонков, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, занимающихся торговлей товаров двойного назначения.