Министерство энергетики и Всемирный банк представили новый проект «Чистая энергия для зданий в Узбекистане», сообщила пресс-служба ВБ.

Проект будет содействовать повышению энергоэффективности общественных зданий и развитию среды для привлечения частных инвестиций в экологически чистую энергию в секторе зданий.

В Узбекистане на сектор зданий приходится 50% от общего объёма конечного потребления энергии, за ним следуют промышленность (22%) и транспорт (20%), отмечается в сообщении. В секторе общественных зданий около 70% энергопотребления в районных больницах, 84% в дошкольных учреждениях, 88% в сельских поликлиниках и 97% в школах приходится на отопление.

Большинство общественных зданий в Узбекистане были построены в 1970—1980-х годах без учёта стандартов энергоэффективности, отметили в ВБ. Они имеют плохую теплоизоляцию, и не отвечают стандартам температурного комфорта. В них используются устаревшие котлы и системы водяного отопления с чрезмерно высоким уровнем энергопотребления.

Исследование, проведённое Всемирным банком в 2021 году, показало, что годовой потенциал экономии энергии за счёт повышения эффективности её использования в дошкольных, школьных и медицинских учреждениях Узбекистана составляет более 7000 гигаватт-часов (ГВт·ч). Из них около 6810 ГВт·ч могут быть сэкономлены в виде тепла и более 240 ГВт·ч в виде электроэнергии.

В июне 2022 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил льготный кредит в размере 143 млн долларов, предоставленный стране на реализацию проекта «Чистая энергия для зданий в Узбекистане». На эти средства планируется улучшить готовность общественных зданий по всему Узбекистану к условиям меняющегося климата, сократить потребление энергии, а также снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Глава представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли.

Проект осуществляется внебюджетным межотраслевым фондом энергосбережения при Министерстве энергетики. Фонд был создан в 2020 году для привлечения инвестиций и финансирования проектов энергоэффективности в различных отраслях экономики, социальной сфере, а также в жилищном секторе.

В рамках проекта фонд осуществит финансирование мероприятий по повышению энергоэффективности в учреждениях Министерства дошкольного и школьного образования и Министерства здравоохранения, функционирующих в сельской местности и городах по всей стране. Планируется, что в ходе реализации проекта в 2023—2028 годах более 500 социальных объектов по всей стране, включая дошкольные учреждения, школы, больницы и поликлиники, будут модернизированы и отремонтированы с целью повышения их энергоэффективности.

Фонд также предоставит услуги по проведению оценки энергоэффективности этих зданий, разработке мер, закупке и финансированию необходимых работ по повышению энергоэффективности в соответствующих учреждениях, а также измерению и проверке сэкономленной ими энергии.

Общественные здания, охваченные проектом, будут модернизированы в соответствии с национальными стандартами температурного комфорта во избежание недостаточного обогрева или перегрева помещений. Проектные мероприятия позволят снизить энергопотребление, улучшат качество воздуха, надёжность энергоснабжения соответствующих учреждений, особенно в зимние месяцы, а также предоставление государственных услуг путём улучшения температурного комфорта для учащихся дошкольных и школьных учреждений, пациентов учреждений здравоохранения, а также их работников, отметили в ВБ.

Меры по повышению энергоэффективности вышеназванных общественных зданий будут включать улучшение их термоизоляции и функционирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения. Кроме того, в соответствующих учреждениях будут заменены угольные котлы на системы отопления и водонагрева, работающие на основе возобновляемых источников энергии. В частности, это будет сделано посредством установки солнечных панелей, интегрированных с тепловыми насосами и солнечными коллекторами.

Кроме того, в рамках проекта, будет проведена информационно-просветительская кампания среди населения для повышения осведомлённости граждан в вопросах энергоэффективности.