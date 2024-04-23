Глобальные успехи последних 30 лет в области прав на сексуальное и репродуктивное здоровье омрачены тем, что миллионы женщин и девочек не смогли получить пользу от них из-за того, кем они являются или где родились. Об этом говорится в докладе «Народонаселение мира» за 2024 год, опубликованном Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА).

Доклад подчёркивает препятствующую роль, которую расизм, сексизм и другие формы дискриминации продолжают играть в достижении результатов в области сексуального и репродуктивного здоровья женщин и девочек.

«Женщины и девочки из бедных семей, принадлежащие к этническим, расовым меньшинствам и коренным народам или оказавшиеся в условиях конфликта, чаще умирают из-за отсутствия доступа к своевременной медицинской помощи», — подчёркивается в сообщении.

В частности:

У африканских женщин, сталкивающихся с осложнениями во время беременности и родов, вероятность умереть от них примерно в 130 раз выше, чем у женщины в Европе и Северной Америке.

Более половины всех предотвратимых случаев материнской смертности, что составляет почти 500 смертей в день, приходится на страны, переживающие гуманитарные кризисы и конфликты.

Женщины африканского происхождения по всей Америке чаще умирают при родах, чем белые женщины. В Соединённых Штатах этот показатель в три раза выше, чем в среднем по стране.

Женщины из числа коренных этнических групп чаще умирают от причин, связанных с беременностью и родами.

Женщины с инвалидностью в 10 раз чаще подвергаются гендерно мотивированному насилию, чем женщины без инвалидности.

Люди с различной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью сталкиваются с частым насилием и серьёзными препятствиями в получении медицинской помощи.

В этом году отмечается 30-я годовщина Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире, на которой правительства 179 стран обязались поставить сексуальное и репродуктивное здоровье и права человека во главу угла устойчивого развития.

«Однако прогресс оказался под угрозой. Миллионы женщин и девочек остаются далеко позади, а прогресс в осуществлении ключевых мер замедляется или исчез вовсе: каждый день при родах умирает 800 женщин, и эти цифры не менялись с 2016 года; четверть женщин не могут отказаться от сексуального акта со своим партнёром, и почти каждая десятая женщина не может самостоятельно принимать решения об использовании средств контрацепции. В 40% стран, представивших данные, сокращается телесная автономия женщин», — подчеркнули в ЮНФПА.

«На протяжении жизни одного поколения мы сократили число нежелательных беременностей почти на одну пятую часть, снизили уровень материнской смертности на треть и обеспечили принятие законов о борьбе с бытовым насилием более чем в 160 странах, — заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем. — Но несмотря на этот прогресс, неравенство в наших обществах и системах здравоохранения растёт, и мы не уделяем должного внимания оказанию помощи тем, кто оказался далеко позади».

Женщины и девочки с инвалидностью, мигранты и беженцы, этнические меньшинства, люди, живущие с ВИЧ, и представители неблагополучных слоёв — все они сталкиваются с повышенными рисками в области сексуального и репродуктивного здоровья, а также с неравным доступом к услугам в этой области. Их уязвимость ещё сильнее усугубляют такие серьёзные факторы, как изменение климата, гуманитарные кризисы и массовая миграция, которые зачастую оказывают непропорционально сильное воздействие на женщин, находящихся на периферии общества, отметили в ЮНФПА

В докладе подчёркивается важность адаптации программ развития государств к потребностям сообществ — вместо использования крупномасштабных, универсальных подходов — и расширения прав и возможностей женщин и девочек в разработке и внедрении инновационных решений.

Согласно подсчётам, дополнительные 79 млрд долларов, инвестированные к 2030 году в страны с низким и средним уровнем дохода, позволили бы предотвратить 400 миллионов незапланированных беременностей, спасти 1 миллион жизней и принесли бы экономические выгоды в размере 660 млрд долларов.

Ситуация в Узбекистане и Центральной Азии

Демографические показатели, на 2024 год

Страны

Население, млн

0−14 лет, %

10−19 лет, %



10−24 лет, %

15−64 лет, %

Старше 65 лет, %

Узбекистан

37

30

17

24

64

6

Казахстан

20

29

17

23

62

8

Кыргызстан

6,8

34

20

27

61

5

Таджикистан

10,3

36

21

29

60

4

Туркменистан

6,6

31

18

26

64

6







Страны



Коэффициент суммарной рождаемости (на одну женщину)

Ожидаемая продолжительность жизни, количество лет

мужчины

женщины

Узбекистан

2,7

69

75

Казахстан

3

68

76

Кыргызстан

2,9

68

76

Таджикистан

3,1

69

74

Туркменистан

2,6

66

73



Сексуальное и репродуктивное здоровье

Страны

Коэффициент материнской смертности (число случаев смерти на 100 тысяч живорождений)



Доля родов, принимаемых квалифицированным медперсоналом, в %

Число новых случаев ВИЧ на 1000 человек неинфицированного населения

Годы

2020

2004−2022

2022

Узбекистан

30

99

Нет данных

Казахстан

13

100

Нет данных

Кыргызстан

50

100

0,11

Таджикистан

17

95

0,10

Туркменистан

5

100

Нет данных







Страны

Распространённость противозачаточных средств среди женщин 15−49 лет, в %

Неудовлетворённая потребность в средствах планирования семьи у женщин 15−49 лет, в %

Доля спроса, покрытого современными методами контрацепции, у женщин

15−49 лет

Все методы

Современные

методы

Все

В браке

Все

В браке

Все

В браке

Годы

2024

2024

2024

2024

Узбекистан

49

70

46

66

6

8

84

Казахстан

43

54

40

51

10

14

76

Кыргызстан

29

43

28

40

12

17

68

Таджикистан

25

34

23

31

16

21

57

Туркменистан

36

54

33

50

8

12

77







Страны

Индекс охвата всеобщими медицинскими услугами

Годы

2021

Узбекистан

75

Казахстан

80

Кыргызстан

69

Таджикистан

67

Туркменистан

75



Гендер, права и человеческий капитал

Страны

Коэффициент рождаемости среди подростков в расчёте на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет

Доля вступивших в брак в возрасте до 18 лет, в %

Распространённость калечащих операций на женских половых органах среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет, в %

Насилие со стороны интимного партнёра за последние 12 месяцев, в %

Годы

2000−2023

2006−2023

2004−2022

2018

Узбекистан

36

3

Нет данных

Нет данных

Казахстан

20

7

Нет данных

6

Кыргызстан

30

13

Нет данных

13

Таджикистан

42

9

Нет данных

14

Туркменистан

22

6

Нет данных

Нет данных





