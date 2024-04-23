Глобальные успехи последних 30 лет в области прав на сексуальное и репродуктивное здоровье омрачены тем, что миллионы женщин и девочек не смогли получить пользу от них из-за того, кем они являются или где родились. Об этом говорится в докладе «Народонаселение мира» за 2024 год, опубликованном Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА).
Доклад подчёркивает препятствующую роль, которую расизм, сексизм и другие формы дискриминации продолжают играть в достижении результатов в области сексуального и репродуктивного здоровья женщин и девочек.
«Женщины и девочки из бедных семей, принадлежащие к этническим, расовым меньшинствам и коренным народам или оказавшиеся в условиях конфликта, чаще умирают из-за отсутствия доступа к своевременной медицинской помощи», — подчёркивается в сообщении.
В частности:
- У африканских женщин, сталкивающихся с осложнениями во время беременности и родов, вероятность умереть от них примерно в 130 раз выше, чем у женщины в Европе и Северной Америке.
- Более половины всех предотвратимых случаев материнской смертности, что составляет почти 500 смертей в день, приходится на страны, переживающие гуманитарные кризисы и конфликты.
- Женщины африканского происхождения по всей Америке чаще умирают при родах, чем белые женщины. В Соединённых Штатах этот показатель в три раза выше, чем в среднем по стране.
- Женщины из числа коренных этнических групп чаще умирают от причин, связанных с беременностью и родами.
- Женщины с инвалидностью в 10 раз чаще подвергаются гендерно мотивированному насилию, чем женщины без инвалидности.
- Люди с различной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью сталкиваются с частым насилием и серьёзными препятствиями в получении медицинской помощи.
В этом году отмечается 30-я годовщина Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире, на которой правительства 179 стран обязались поставить сексуальное и репродуктивное здоровье и права человека во главу угла устойчивого развития.
«Однако прогресс оказался под угрозой. Миллионы женщин и девочек остаются далеко позади, а прогресс в осуществлении ключевых мер замедляется или исчез вовсе: каждый день при родах умирает 800 женщин, и эти цифры не менялись с 2016 года; четверть женщин не могут отказаться от сексуального акта со своим партнёром, и почти каждая десятая женщина не может самостоятельно принимать решения об использовании средств контрацепции. В 40% стран, представивших данные, сокращается телесная автономия женщин», — подчеркнули в ЮНФПА.
«На протяжении жизни одного поколения мы сократили число нежелательных беременностей почти на одну пятую часть, снизили уровень материнской смертности на треть и обеспечили принятие законов о борьбе с бытовым насилием более чем в 160 странах, — заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем. — Но несмотря на этот прогресс, неравенство в наших обществах и системах здравоохранения растёт, и мы не уделяем должного внимания оказанию помощи тем, кто оказался далеко позади».
Женщины и девочки с инвалидностью, мигранты и беженцы, этнические меньшинства, люди, живущие с ВИЧ, и представители неблагополучных слоёв — все они сталкиваются с повышенными рисками в области сексуального и репродуктивного здоровья, а также с неравным доступом к услугам в этой области. Их уязвимость ещё сильнее усугубляют такие серьёзные факторы, как изменение климата, гуманитарные кризисы и массовая миграция, которые зачастую оказывают непропорционально сильное воздействие на женщин, находящихся на периферии общества, отметили в ЮНФПА
В докладе подчёркивается важность адаптации программ развития государств к потребностям сообществ — вместо использования крупномасштабных, универсальных подходов — и расширения прав и возможностей женщин и девочек в разработке и внедрении инновационных решений.
Согласно подсчётам, дополнительные 79 млрд долларов, инвестированные к 2030 году в страны с низким и средним уровнем дохода, позволили бы предотвратить 400 миллионов незапланированных беременностей, спасти 1 миллион жизней и принесли бы экономические выгоды в размере 660 млрд долларов.
Ситуация в Узбекистане и Центральной Азии
Демографические показатели, на 2024 год
|Страны
|Население, млн
|0−14 лет, %
|10−19 лет, %
|10−24 лет, %
|15−64 лет, %
|Старше 65 лет, %
|Узбекистан
|37
|30
|17
|24
|64
|6
|Казахстан
|20
|29
|17
|23
|62
|8
|Кыргызстан
|6,8
|34
|20
|27
|61
|5
|Таджикистан
|10,3
|36
|21
|29
|60
|4
|Туркменистан
|6,6
|31
|18
|26
|64
|6
|Страны
|Коэффициент суммарной рождаемости (на одну женщину)
|Ожидаемая продолжительность жизни, количество лет
|мужчины
|женщины
|Узбекистан
|2,7
|69
|75
|Казахстан
|3
|68
|76
|Кыргызстан
|2,9
|68
|76
|Таджикистан
|3,1
|69
|74
|Туркменистан
|2,6
|66
|73
Сексуальное и репродуктивное здоровье
|Страны
|Коэффициент материнской смертности (число случаев смерти на 100 тысяч живорождений)
|Доля родов, принимаемых квалифицированным медперсоналом, в %
|Число новых случаев ВИЧ на 1000 человек неинфицированного населения
|Годы
|2020
|2004−2022
|2022
|Узбекистан
|30
|99
|Нет данных
|Казахстан
|13
|100
|Нет данных
|Кыргызстан
|50
|100
|0,11
|Таджикистан
|17
|95
|0,10
|Туркменистан
|5
|100
|Нет данных
|Страны
|Распространённость противозачаточных средств среди женщин 15−49 лет, в %
|Неудовлетворённая потребность в средствах планирования семьи у женщин 15−49 лет, в %
|Доля спроса, покрытого современными методами контрацепции, у женщин
15−49 лет
|Все методы
|Современные
методы
|Все
|В браке
|Все
|В браке
|Все
|В браке
|Годы
|2024
|2024
|2024
|2024
|Узбекистан
|49
|70
|46
|66
|6
|8
|84
|Казахстан
|43
|54
|40
|51
|10
|14
|76
|Кыргызстан
|29
|43
|28
|40
|12
|17
|68
|Таджикистан
|25
|34
|23
|31
|16
|21
|57
|Туркменистан
|36
|54
|33
|50
|8
|12
|77
|Страны
|Индекс охвата всеобщими медицинскими услугами
|Годы
|2021
|Узбекистан
|75
|Казахстан
|80
|Кыргызстан
|69
|Таджикистан
|67
|Туркменистан
|75
Гендер, права и человеческий капитал
|Страны
|Коэффициент рождаемости среди подростков в расчёте на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет
|Доля вступивших в брак в возрасте до 18 лет, в %
|Распространённость калечащих операций на женских половых органах среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет, в %
|Насилие со стороны интимного партнёра за последние 12 месяцев, в %
|Годы
|2000−2023
|2006−2023
|2004−2022
|2018
|Узбекистан
|36
|3
|Нет данных
|Нет данных
|Казахстан
|20
|7
|Нет данных
|6
|Кыргызстан
|30
|13
|Нет данных
|13
|Таджикистан
|42
|9
|Нет данных
|14
|Туркменистан
|22
|6
|Нет данных
|Нет данных
|Страны
|Принятие женщинами самостоятельных
решений насчёт их здоровья, в %
|Принятие женщинами решения об использовании контрацепции, в %
|Принятие женщинами решения о половом акте, в %
|Годы
|2007−2022
|2007−2022
|2007−2022
|Узбекистан
|89
|90
|85
|Казахстан
|Нет данных
|Нет данных
|Нет данных
|Кыргызстан
|94
|95
|85
|Таджикистан
|47
|79
|54
|Туркменистан
|85
|90
|70