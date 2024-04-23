Глобальные успехи последних 30 лет в области прав на сексуальное и репродуктивное здоровье омрачены тем, что миллионы женщин и девочек не смогли получить пользу от них из-за того, кем они являются или где родились. Об этом говорится в докладе «Народонаселение мира» за 2024 год, опубликованном Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА).

Доклад подчёркивает препятствующую роль, которую расизм, сексизм и другие формы дискриминации продолжают играть в достижении результатов в области сексуального и репродуктивного здоровья женщин и девочек.

«Женщины и девочки из бедных семей, принадлежащие к этническим, расовым меньшинствам и коренным народам или оказавшиеся в условиях конфликта, чаще умирают из-за отсутствия доступа к своевременной медицинской помощи», — подчёркивается в сообщении.

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В частности:

  • У африканских женщин, сталкивающихся с осложнениями во время беременности и родов, вероятность умереть от них примерно в 130 раз выше, чем у женщины в Европе и Северной Америке.
  • Более половины всех предотвратимых случаев материнской смертности, что составляет почти 500 смертей в день, приходится на страны, переживающие гуманитарные кризисы и конфликты.
  • Женщины африканского происхождения по всей Америке чаще умирают при родах, чем белые женщины. В Соединённых Штатах этот показатель в три раза выше, чем в среднем по стране.
  • Женщины из числа коренных этнических групп чаще умирают от причин, связанных с беременностью и родами.
  • Женщины с инвалидностью в 10 раз чаще подвергаются гендерно мотивированному насилию, чем женщины без инвалидности.
  • Люди с различной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью сталкиваются с частым насилием и серьёзными препятствиями в получении медицинской помощи.

В этом году отмечается 30-я годовщина Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире, на которой правительства 179 стран обязались поставить сексуальное и репродуктивное здоровье и права человека во главу угла устойчивого развития.

«Однако прогресс оказался под угрозой. Миллионы женщин и девочек остаются далеко позади, а прогресс в осуществлении ключевых мер замедляется или исчез вовсе: каждый день при родах умирает 800 женщин, и эти цифры не менялись с 2016 года; четверть женщин не могут отказаться от сексуального акта со своим партнёром, и почти каждая десятая женщина не может самостоятельно принимать решения об использовании средств контрацепции. В 40% стран, представивших данные, сокращается телесная автономия женщин», — подчеркнули в ЮНФПА.

«На протяжении жизни одного поколения мы сократили число нежелательных беременностей почти на одну пятую часть, снизили уровень материнской смертности на треть и обеспечили принятие законов о борьбе с бытовым насилием более чем в 160 странах, — заявила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем. — Но несмотря на этот прогресс, неравенство в наших обществах и системах здравоохранения растёт, и мы не уделяем должного внимания оказанию помощи тем, кто оказался далеко позади».

Женщины и девочки с инвалидностью, мигранты и беженцы, этнические меньшинства, люди, живущие с ВИЧ, и представители неблагополучных слоёв — все они сталкиваются с повышенными рисками в области сексуального и репродуктивного здоровья, а также с неравным доступом к услугам в этой области. Их уязвимость ещё сильнее усугубляют такие серьёзные факторы, как изменение климата, гуманитарные кризисы и массовая миграция, которые зачастую оказывают непропорционально сильное воздействие на женщин, находящихся на периферии общества, отметили в ЮНФПА

В докладе подчёркивается важность адаптации программ развития государств к потребностям сообществ — вместо использования крупномасштабных, универсальных подходов — и расширения прав и возможностей женщин и девочек в разработке и внедрении инновационных решений.

Согласно подсчётам, дополнительные 79 млрд долларов, инвестированные к 2030 году в страны с низким и средним уровнем дохода, позволили бы предотвратить 400 миллионов незапланированных беременностей, спасти 1 миллион жизней и принесли бы экономические выгоды в размере 660 млрд долларов.

Ситуация в Узбекистане и Центральной Азии

Демографические показатели, на 2024 год

Страны
Население, млн
0−14 лет, %
10−19 лет, %

10−24 лет, %
15−64 лет, %
Старше 65 лет, %
Узбекистан
37
30
17
24
64
6
Казахстан
20
29
17
23
62
8
Кыргызстан
6,8
34
20
27
61
5
Таджикистан
10,3
36
21
29
60
4
Туркменистан
6,6
31
18
26
64
6


Страны

Коэффициент суммарной рождаемости (на одну женщину)
Ожидаемая продолжительность жизни, количество лет
мужчины
женщины
Узбекистан
2,7
69
75
Казахстан
3
68
76
Кыргызстан
2,9
68
76
Таджикистан
3,1
69
74
Туркменистан
2,6
66
73

Сексуальное и репродуктивное здоровье

Страны
Коэффициент материнской смертности (число случаев смерти на 100 тысяч живорождений)

Доля родов, принимаемых квалифицированным медперсоналом, в %
Число новых случаев ВИЧ на 1000 человек неинфицированного населения
Годы
2020
2004−2022
2022
Узбекистан
30
99
Нет данных
Казахстан
13
100
Нет данных
Кыргызстан
50
100
0,11
Таджикистан
17
95
0,10
Туркменистан
5
100
Нет данных


Страны
Распространённость противозачаточных средств среди женщин 15−49 лет, в %
Неудовлетворённая потребность в средствах планирования семьи у женщин 15−49 лет, в %
Доля спроса, покрытого современными методами контрацепции, у женщин
15−49 лет
Все методы
Современные
методы
Все
В браке
Все
В браке
Все
В браке
Годы
2024
2024
2024
2024
Узбекистан
49
70
46
66
6
8
84
Казахстан
43
54
40
51
10
14
76
Кыргызстан
29
43
28
40
12
17
68
Таджикистан
25
34
23
31
16
21
57
Туркменистан
36
54
33
50
8
12
77


Страны
Индекс охвата всеобщими медицинскими услугами
Годы
2021
Узбекистан
75
Казахстан
80
Кыргызстан
69
Таджикистан
67
Туркменистан
75

Гендер, права и человеческий капитал

Страны
Коэффициент рождаемости среди подростков в расчёте на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет
Доля вступивших в брак в возрасте до 18 лет, в %
Распространённость калечащих операций на женских половых органах среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет, в %
Насилие со стороны интимного партнёра за последние 12 месяцев, в %
Годы
2000−2023
2006−2023
2004−2022
2018
Узбекистан
36
3
Нет данных
Нет данных
Казахстан
20
7
Нет данных
6
Кыргызстан
30
13
Нет данных
13
Таджикистан
42
9
Нет данных
14
Туркменистан
22
6
Нет данных
Нет данных


Страны
Принятие женщинами самостоятельных
решений насчёт их здоровья, в %
Принятие женщинами решения об использовании контрацепции, в %
Принятие женщинами решения о половом акте, в %
Годы
2007−2022
2007−2022
2007−2022
Узбекистан
89
90
85
Казахстан
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Кыргызстан
94
95
85
Таджикистан
47
79
54
Туркменистан
85
90
70