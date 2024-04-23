В январе-марте 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 15,8 млрд долларов, что почти на 1 млрд долларов, или на 6,2%, больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из доклада Агентства статистики при президенте.

Экспорт с учётом золота вырос на 10% — до 6,38 млрд долларов, без учёта золота — 3,65 млрд долларов (+7,4%), импорт — до 9,44 млрд долларов (+3,8%).

Дефицит внешней торговли немного сократился и составил минус 3,05 млрд долларов, что меньше прошлогоднего показателя на 232,2 млн долларов.

За первый квартал экспорт золота вырос на 10,5% — до 2,66 млрд долларов (в первом квартале 2023 года — 2,41 млрд долларов). Это составляет 41,7% всего экспорта страны.

В марте было экспортировано золота более чем на 1,35 млрд, или почти как в феврале (1,32 млрд долларов).

В марте котировки золота выросли с 2055 до 2246 долларов за унцию (+9,3%) и продолжают обновлять исторические максимумы. Например, 19 апреля цены превысили 2410 долларов.

В феврале Узбекистан стал крупнейшим продавцом золота в мире, продав 12 тонн драгметалла. По итогам 2023 года страна занимала второе место по продаже золота.