На уроке английского языка в первом классе школы №5 Зарбдорского района Джизакской области учительница заставила детей держать стулья над головой. Видео об этом появилось в социальных сетях.

Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова, изучив ситуацию, сообщила, что инцидент произошёл 22 апреля.

26-летняя учительница Р. Т. заставила 6 мальчиков и 7 девочек стоять с поднятыми над собой стульями в качестве «воспитательной меры» — они пришли на урок неподготовленными.

Педагог сама записала видео на свой телефон и отправила ролик в группу родителей в Telegram.

ОВД Зарбдорского района начало доследственную проверку по факту инцидента.

«Применение различных форм насилия или воспитательных мер, основанных на насилии, в том числе бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и видов наказания, запрещено законами и является основанием для ответственности», — говорится в заявлении уполномоченного по правам ребёнка.