Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 23 апреля принял государственного секретаря по иностранным делам, делам содружества и развития Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщила пресс-служба МИДа.

«Беседа была плодотворной и содержательной, что позволило обозначить ключевые задачи, направленные на укрепление отношений во всех сферах», — отметил министр.





Основное внимание, по его словам, было сосредоточено на наращивании экономических связей.

«Ценим готовность британской стороны содействовать активизации деловых связей и углублению сотрудничества в сфере образования», — подчеркнул Бахтиёр Саидов.

Стороны по итогам встречи подписали Декларацию о всестороннем сотрудничестве и Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры.





Ранее «Газета.uz» опубликовала колонку Дэвида Кэмерона. В преддверии визита в Узбекистан он перечислил приоритетные направления, которые должны поднять сотрудничество на новый уровень, — расширение сотрудничества в сферах экономического развития и образования, а также укрепления независимости стран региона.

Дэвид Кэмерон посещает Ташкент в рамках официального визита во все пять государств Центральной Азии и Монголию. Он уже побывал в Таджикистане и Кыргызстане, где встретился с президентами Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.