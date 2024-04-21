Первое повышение тарифов на газ и электричество за несколько лет произойдёт 1 мая. Одновременно вводятся социальные нормы по потреблению энергоресурсов (100 кубометров в месяц для газа и 200 кВт·ч для электроэнергии). Последующее повышение намечено на апрель 2025 года.

«Газета.uz» посчитала, как увеличатся расходы населения, и приводит примеры расчётов. Важно: при предоплате до 1 мая старые тарифы будут действовать в течение двух месяцев, но только в пределах социальной нормы.

Каковы причины повышения тарифов? В Минэкономфине сообщили, что себестоимость энергоресурсов (1000 сумов за 1 кВт•ч электроэнергии и около 2000 сумов за кубометр газа) значительно превышает текущие тарифы. С момента последнего повышения тарифов в 2019 году в Узбекистане инфляция составила 66%, рассказали в министерстве.

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