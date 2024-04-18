С 1 мая в Узбекистане повышаются тарифы на электроэнергию и газ, а также вводятся социальные нормы потребления энергоресурсов. «Газета.uz» посчитала, насколько увеличатся расходы бытовых потребителей при новых тарифах.
Тарифы и социальная норма
Как уже сообщалось, устанавливаются следующие размеры социальной нормы по потреблению энергоресурсов (они заменят действующие с ноября повышающие коэффициенты):
- электроэнергия — до 200 кВт·ч в месяц;
- газ (с марта по октябрь, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь) — до 100 кубометров;
- газ во время отопительного сезона (с ноября по февраль, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — октябрь-февраль) — до 500 кубометров.
Это меньше размеров, которые предлагалось установить в июле 2022 года (электроэнергия — 250 кВт·ч, газ вне отопительного сезона — 200 кубометров, в отопительный сезон — 700 кубометров), но тогда от повышения тарифов и введения базовых норм отказались.
Под социальной нормой понимается объём, оплачиваемый населением по льготному тарифу. До установленной нормы электричество или газ продаются по относительно низкой (льготной) цене, свыше этой нормы — по рыночным ценам.
Базовая (в рамках соцнормы) стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения повышается с 295 до 450 сумов (+52,5%), 1 кубометра газа — с 380 до 650 сумов (+71%). При росте объёмов потребления тариф возрастает в разы (подробные градации).
С 1 апреля 2025 года тарифы повысятся ещё раз. Базовая стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения увеличится ещё на 33,3% — до 600 сумов, а на газ — на 53,8%, до 1000 сумов.
Тариф на электричество для бизнеса увеличится с 900 до 1000 сумов (+11,1%), на газ — с 1500 до 1800 сумов (+20%).
Тариф на сжиженный газ для населения суммарно (за два этапа повышения) увеличится на 78,6% — сначала c 1120 до 1600 сумов, затем — до 2000 сумов за 1 кг. Газ, поставляемый газовым заправкам (АГНКС), станет дороже на 66,6% — сначала с 1500 до 1800 сумов, затем — до 2500 сумов.
Как правильно считать по новым тарифам
Возьмём для примера объем потребления в 300 кВт·ч .Сейчас за это количество электроэнергии абоненты платят 88,5 тысячи сумов — по 295 сумов за 1 кВт·ч. С 1 мая за этот объём придётся заплатить 180 тысяч сумов:
- 200 кВт·ч базового тарифа — по 450 сумов за кВт·ч, или 90 тысяч сумов;
- следующие 100 кВт·ч — по повышенному тарифу в 900 сумов, или 90 тысяч сумов.
Таким образом, тариф в 900 сумов будет применяться только к объёму сверх социальной нормы, а не за весь объём, отметили «Газете.uz» в Министерстве энергетики.
Аналогичная схема применяется в расчётах за газ. К примеру, за 300 кубометров газа не в отопительный сезон необходимо заплатить:
- 100 кубометров — по 650 сумов;
- 200 кубометров — по 1500 сумов.
В отопительный сезон базовый тариф будет применяться в пределах объёма в 500 кубометров.
Компания"Худудгазтаъминот" в тестовом режиме запустила онлайн-калькулятор, чтобы потребители могли посчитать, сколько они будут платить по новым тарифам. В ближайшее время компания «Региональные электрические сети» также планирует запустить калькулятор.
Сколько будут платить потребители — наглядно
|№
|Электроэнергия
|Потребление
|По текущему тарифу
|С 1 мая 2024 года
|Разница
|С 1 апреля 2025 года
|в сумах
|в %
|1
|100 кВт·ч
|29 500
|45 000
|15 500
|53%
|60 000
|2
|200 кВт·ч
|59 000
|90 000
|31 000
|53%
|120 000
|3
|300 кВт·ч
|88 500
|180 000
|91 500
|103%
|220 000
|4
|500 кВт·ч
|147 500
|360 000
|212 500
|144%
|420 000
|5
|1500 кВт·ч
|442 500
|1 485 000
|1 042 500
|236%
|1 670 000
По новым тарифам расходы абонентов, использующих до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц, вырастут в 1,5 раза — на дополнительную сумму до 31 тысячи сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — 91,5 тысячи сумов (в 2 раза), а для абонентов, использующих до 500 кВт·ч, — 212,5 тысячи сумов (в 2,5 раза).
|№
|Газ (вне отопительного сезона)
|Потребление
|По текущему тарифу
|С 1 мая 2024 года
|Разница
|С 1 апреля 2025 года
|в сумах
|в %
|1
|100 куб. м
|38 000
|65 000
|27 000
|71%
|100 000
|2
|200 куб. м
|76 000
|215 000
|139 000
|183%
|280 000
|3
|300 куб. м
|114 000
|365 000
|251 000
|220%
|460 000
|4
|500 куб. м
|190 000
|665 000
|475 000
|250%
|820 000
|5
|1000 куб. м
|380 000
|1 415 000
|1 035 000
|272%
|1 720 000
|6
|3000 куб. м
|1 140 000
|4 640 000
|3 500 000
|307%
|5 470 000
Вне отопительного сезона у абонентов с потреблением до 100 кубометров расходы увеличатся на сумму до 27 тысяч сумов в месяц (+71%), до 200 кубометров — 139 тысяч сумов в месяц (в 2,8 раза).
|№
|Газ (во время отопительного сезона)
|Потребление
|По текущему тарифу
|С 1 мая 2024 года
|Разница
|С 1 апреля 2025 года
|в сумах
|в %
|1
|100 куб. м
|38 000
|65 000
|27 000
|71%
|100 000
|2
|200 куб. м
|76 000
|130 000
|54 000
|71%
|200 000
|3
|300 куб. м
|114 000
|195 000
|81 000
|71%
|300 000
|4
|500 куб. м
|190 000
|325 000
|135 000
|71%
|500 000
|5
|1000 куб. м
|380 000
|1 075 000
|695 000
|183%
|1 400 000
|6
|3000 куб. м
|1 140 000
|4 300 000
|3 160 000
|277%
|4 655 000
Для абонентов, потребляющих в отопительный период до 500 кубометров газа, дополнительные расходы после повышения составят до 135 тысячи сумов (+71%), при потреблении до 1000 кубометров — 695 тысяч сумов в месяц (2,8 раза).
Можно ли накапливать неиспользуемые энергоресурсы в рамках базового тарифа?
В 2022 году, когда планировалось ввести социальную норму и новые тарифы, журналисты и блогеры при обсуждении проекта предлагали ввести систему накапливания неиспользованных кубометров и киловатт-часов в рамках базового тарифа и использования их в другие месяцы.
Например, если при базовом тарифе 200 кВт·ч потребитель тратит 150 кВт·ч в месяц, то оставшиеся 50 кВт·ч он мог бы использовать в зимний период, когда увеличивается объём потребления. Аналогичная схема предлагалась для газа.
Источник «Газеты.uz» в правительстве сообщил, что в будущем в сферу привлекут частный сектор, который сможет предлагать гибкие тарифы и другие удобства в условиях конкуренции. В качестве примера он указал рынок интернет-провайдинга.
Можно ли сделать предоплату по старому тарифу?
Как отметили «Газете.uz» в Министерстве энергетики, потребители могут внести авансовый платёж по текущему тарифу, но с 1 мая потребление электричества и газа будет учитываться по новым ценам. Исключение — потребители, которые используют газ без счётчиков и платят фиксированную сумму. Но и эта сумма повышается:
- для приготовления пищи и горячего водоснабжения — с 660 до 1500 сумов за кубометр газа;
- для отопления дома — с 380 до 1100 сумов.
С 1 апреля 2025 года эти тарифы увеличатся до 1800 и 1400 сумов соответственно.
При отсутствии прибора учёта газа платёж рассчитывается на основе норм месячного расхода, отпускаемого населению для коммунально-бытовых нужд (таблица).
Будет ли вводиться ночной тариф?
Во многих странах действуют ночные и дневные тарифы потребления электричества. В США, к примеру, действует до 30 тарифных ставок, чтобы население и бизнес больше пользовались электроэнергией ночью и меньше — днём. Во Франции — 7 градаций тарифов, в Германии тариф делится на ночной и дневной.
В Казахстане с 2011 года действовали дифференцированные тарифы по зонам суток. За электроэнергию ночью тариф составлял 3,89 тенге. Днём — почти 17 тенге. Для бизнесменов было предусмотрено три тарифа. Ночной — 4,66 тенге, дневной — 15,51 тенге и вечерний — 34,22 тенге. Однако в 2017 году программа энергоэффективности была отменена, как сообщалось, из-за незначительного эффекта (ночное потребление выросло на 0,5%), а также возросших убытков энергетических компаний.
Министерство энергетики Узбекистана в августе 2019 года сообщало, что устанавливаемые новые приборы учёта электроэнергии имеют многотарифную систему. В частности, они могут работать на учёт электрической энергии в зависимости от времени суток.
«Но… на данном этапе внедрению дневного и ночного тарифов препятствует серьёзная проблема. Она связана с перебоями в поставках электроэнергии. Если мы даём потребителю выбор потреблять энергию дешевле, то должны этот выбор подкрепить 24-часовой поставкой. Сейчас мы не можем дать потребителю „дорогую“ и „дешёвую“ электроэнергию, поскольку из-за проблем в поставке этой электроэнергии мы обяжем его покупать „дорогую“», — отмечали в ведомстве.
Минэнерго тогда сообщало, что «в скором будущем» будет рассмотрена возможность дифференциации цен на электроэнергию по объёму её потребления: базовый, пониженный и повышенный тарифы.
Отметим, что концепцией обеспечения страны электричеством на 2020−2030 годы было запланировано внедрение дифференцированных тарифов на электроэнергию по времени суток, рабочим и выходным дням ещё с 2022 года. Но этот план не был реализован на практике.
Соцнорма — много или мало?
В 2022 году сообщалось, что всего в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов электроэнергии, из которых по официальным данным 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.
Из 4 миллионов абонентов газа 85% потребляют в среднем до 500 кубометров в месяц. На их долю приходится 35% (4,5 миллиарда кубометров) от общего потребления населения, говорилось в сообщении.
В Агентстве соцзащиты ранее рассказали, что около 1,5 миллиона нуждающихся семей получат помощь в связи с повышением тарифов. Предусматриваются повышение черты бедности, пенсий и пособий, выплата единовременно 270 тысяч сумов в отопительный сезон и компенсации.
В предыдущий раз цены на электричество и газ в Узбекистане повышались в августе 2019 года. Либерализация тарифов откладывалась несколько раз.