С 1 мая в Узбекистане повышаются тарифы на электроэнергию и газ, а также вводятся социальные нормы потребления энергоресурсов. «Газета.uz» посчитала, насколько увеличатся расходы бытовых потребителей при новых тарифах.

Тарифы и социальная норма

Как уже сообщалось, устанавливаются следующие размеры социальной нормы по потреблению энергоресурсов (они заменят действующие с ноября повышающие коэффициенты):

электроэнергия — до 200 кВт·ч в месяц;

газ (с марта по октябрь, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь) — до 100 кубометров;

газ во время отопительного сезона (с ноября по февраль, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — октябрь-февраль) — до 500 кубометров.

Это меньше размеров, которые предлагалось установить в июле 2022 года (электроэнергия — 250 кВт·ч, газ вне отопительного сезона — 200 кубометров, в отопительный сезон — 700 кубометров), но тогда от повышения тарифов и введения базовых норм отказались.

Под социальной нормой понимается объём, оплачиваемый населением по льготному тарифу. До установленной нормы электричество или газ продаются по относительно низкой (льготной) цене, свыше этой нормы — по рыночным ценам.

Базовая (в рамках соцнормы) стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения повышается с 295 до 450 сумов (+52,5%), 1 кубометра газа — с 380 до 650 сумов (+71%). При росте объёмов потребления тариф возрастает в разы (подробные градации).

С 1 апреля 2025 года тарифы повысятся ещё раз. Базовая стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения увеличится ещё на 33,3% — до 600 сумов, а на газ — на 53,8%, до 1000 сумов.

Тариф на электричество для бизнеса увеличится с 900 до 1000 сумов (+11,1%), на газ — с 1500 до 1800 сумов (+20%).

Тариф на сжиженный газ для населения суммарно (за два этапа повышения) увеличится на 78,6% — сначала c 1120 до 1600 сумов, затем — до 2000 сумов за 1 кг. Газ, поставляемый газовым заправкам (АГНКС), станет дороже на 66,6% — сначала с 1500 до 1800 сумов, затем — до 2500 сумов.

Как правильно считать по новым тарифам

Возьмём для примера объем потребления в 300 кВт·ч .Сейчас за это количество электроэнергии абоненты платят 88,5 тысячи сумов — по 295 сумов за 1 кВт·ч. С 1 мая за этот объём придётся заплатить 180 тысяч сумов:

200 кВт·ч базового тарифа — по 450 сумов за кВт·ч, или 90 тысяч сумов;

следующие 100 кВт·ч — по повышенному тарифу в 900 сумов, или 90 тысяч сумов.

Таким образом, тариф в 900 сумов будет применяться только к объёму сверх социальной нормы, а не за весь объём, отметили «Газете.uz» в Министерстве энергетики.

Аналогичная схема применяется в расчётах за газ. К примеру, за 300 кубометров газа не в отопительный сезон необходимо заплатить:

100 кубометров — по 650 сумов;

200 кубометров — по 1500 сумов.

В отопительный сезон базовый тариф будет применяться в пределах объёма в 500 кубометров.





Компания"Худудгазтаъминот" в тестовом режиме запустила онлайн-калькулятор, чтобы потребители могли посчитать, сколько они будут платить по новым тарифам. В ближайшее время компания «Региональные электрические сети» также планирует запустить калькулятор.

Сколько будут платить потребители — наглядно

№

Электроэнергия

Потребление

По текущему тарифу

С 1 мая 2024 года

Разница

С 1 апреля 2025 года

в сумах

в %

1

100 кВт·ч

29 500

45 000

15 500

53%

60 000

2

200 кВт·ч

59 000

90 000

31 000

53%

120 000

3

300 кВт·ч

88 500

180 000

91 500

103%

220 000

4

500 кВт·ч

147 500

360 000

212 500

144%

420 000

5

1500 кВт·ч

442 500

1 485 000

1 042 500

236%

1 670 000



По новым тарифам расходы абонентов, использующих до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц, вырастут в 1,5 раза — на дополнительную сумму до 31 тысячи сумов в месяц, для абонентов, использующих до 300 кВт·ч, — 91,5 тысячи сумов (в 2 раза), а для абонентов, использующих до 500 кВт·ч, — 212,5 тысячи сумов (в 2,5 раза).

№

Газ (вне отопительного сезона)

Потребление

По текущему тарифу

С 1 мая 2024 года

Разница

С 1 апреля 2025 года

в сумах

в %

1

100 куб. м

38 000

65 000

27 000

71%

100 000

2

200 куб. м

76 000

215 000

139 000

183%

280 000

3

300 куб. м

114 000

365 000

251 000

220%

460 000

4

500 куб. м

190 000

665 000

475 000

250%

820 000

5

1000 куб. м

380 000

1 415 000

1 035 000

272%

1 720 000

6

3000 куб. м

1 140 000

4 640 000

3 500 000

307%

5 470 000



Вне отопительного сезона у абонентов с потреблением до 100 кубометров расходы увеличатся на сумму до 27 тысяч сумов в месяц (+71%), до 200 кубометров — 139 тысяч сумов в месяц (в 2,8 раза).

№

Газ (во время отопительного сезона)

Потребление

По текущему тарифу

С 1 мая 2024 года

Разница

С 1 апреля 2025 года

в сумах

в %

1

100 куб. м

38 000

65 000

27 000

71%

100 000

2

200 куб. м

76 000

130 000

54 000

71%

200 000

3

300 куб. м

114 000

195 000

81 000

71%

300 000

4

500 куб. м

190 000

325 000

135 000

71%

500 000

5

1000 куб. м

380 000

1 075 000

695 000

183%

1 400 000

6

3000 куб. м

1 140 000

4 300 000

3 160 000

277%

4 655 000



Для абонентов, потребляющих в отопительный период до 500 кубометров газа, дополнительные расходы после повышения составят до 135 тысячи сумов (+71%), при потреблении до 1000 кубометров — 695 тысяч сумов в месяц (2,8 раза).

Можно ли накапливать неиспользуемые энергоресурсы в рамках базового тарифа?

В 2022 году, когда планировалось ввести социальную норму и новые тарифы, журналисты и блогеры при обсуждении проекта предлагали ввести систему накапливания неиспользованных кубометров и киловатт-часов в рамках базового тарифа и использования их в другие месяцы.

Например, если при базовом тарифе 200 кВт·ч потребитель тратит 150 кВт·ч в месяц, то оставшиеся 50 кВт·ч он мог бы использовать в зимний период, когда увеличивается объём потребления. Аналогичная схема предлагалась для газа.

Источник «Газеты.uz» в правительстве сообщил, что в будущем в сферу привлекут частный сектор, который сможет предлагать гибкие тарифы и другие удобства в условиях конкуренции. В качестве примера он указал рынок интернет-провайдинга.

Можно ли сделать предоплату по старому тарифу?

Как отметили «Газете.uz» в Министерстве энергетики, потребители могут внести авансовый платёж по текущему тарифу, но с 1 мая потребление электричества и газа будет учитываться по новым ценам. Исключение — потребители, которые используют газ без счётчиков и платят фиксированную сумму. Но и эта сумма повышается:

для приготовления пищи и горячего водоснабжения — с 660 до 1500 сумов за кубометр газа;

для отопления дома — с 380 до 1100 сумов.

С 1 апреля 2025 года эти тарифы увеличатся до 1800 и 1400 сумов соответственно.

При отсутствии прибора учёта газа платёж рассчитывается на основе норм месячного расхода, отпускаемого населению для коммунально-бытовых нужд (таблица).

Будет ли вводиться ночной тариф?

Во многих странах действуют ночные и дневные тарифы потребления электричества. В США, к примеру, действует до 30 тарифных ставок, чтобы население и бизнес больше пользовались электроэнергией ночью и меньше — днём. Во Франции — 7 градаций тарифов, в Германии тариф делится на ночной и дневной.

В Казахстане с 2011 года действовали дифференцированные тарифы по зонам суток. За электроэнергию ночью тариф составлял 3,89 тенге. Днём — почти 17 тенге. Для бизнесменов было предусмотрено три тарифа. Ночной — 4,66 тенге, дневной — 15,51 тенге и вечерний — 34,22 тенге. Однако в 2017 году программа энергоэффективности была отменена, как сообщалось, из-за незначительного эффекта (ночное потребление выросло на 0,5%), а также возросших убытков энергетических компаний.

Министерство энергетики Узбекистана в августе 2019 года сообщало, что устанавливаемые новые приборы учёта электроэнергии имеют многотарифную систему. В частности, они могут работать на учёт электрической энергии в зависимости от времени суток.

«Но… на данном этапе внедрению дневного и ночного тарифов препятствует серьёзная проблема. Она связана с перебоями в поставках электроэнергии. Если мы даём потребителю выбор потреблять энергию дешевле, то должны этот выбор подкрепить 24-часовой поставкой. Сейчас мы не можем дать потребителю „дорогую“ и „дешёвую“ электроэнергию, поскольку из-за проблем в поставке этой электроэнергии мы обяжем его покупать „дорогую“», — отмечали в ведомстве.

Минэнерго тогда сообщало, что «в скором будущем» будет рассмотрена возможность дифференциации цен на электроэнергию по объёму её потребления: базовый, пониженный и повышенный тарифы.

Отметим, что концепцией обеспечения страны электричеством на 2020−2030 годы было запланировано внедрение дифференцированных тарифов на электроэнергию по времени суток, рабочим и выходным дням ещё с 2022 года. Но этот план не был реализован на практике.

Соцнорма — много или мало?

В 2022 году сообщалось, что всего в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов электроэнергии, из которых по официальным данным 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

Из 4 миллионов абонентов газа 85% потребляют в среднем до 500 кубометров в месяц. На их долю приходится 35% (4,5 миллиарда кубометров) от общего потребления населения, говорилось в сообщении.

В Агентстве соцзащиты ранее рассказали, что около 1,5 миллиона нуждающихся семей получат помощь в связи с повышением тарифов. Предусматриваются повышение черты бедности, пенсий и пособий, выплата единовременно 270 тысяч сумов в отопительный сезон и компенсации.

В предыдущий раз цены на электричество и газ в Узбекистане повышались в августе 2019 года. Либерализация тарифов откладывалась несколько раз.