Эрнест Куртвелиев — известный столичный фотограф с 30-летним опытом съёмок. Он участвует в республиканских и международных выставках, зарубежных проектах, связанных с привлечением внимания к Узбекистану как перспективному туристическому направлению. Снимки Куртвелиева публикуются в журналах, каталогах и фотоальбомах, которые издаются в стране и за границей. Выразительные работы фотографа можно встретить на сайтах туристических фирм, рекламных баннерах в городах республики, различных пабликах в социальных сетях. Чаще всего используют их без разрешения автора.

Эрнест Куртвелиев. Фото из личного архива.



В начале марта Эрнест Куртвелиев на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост о важности защиты авторских прав и соблюдения действующего законодательства в этой сфере. С 2023 года фотограф инициировал четыре судебных разбирательства в связи с незаконным использованием его снимков на сайтах столичных туристических фирм, а также гостиницы в Хиве, которая разместила фотографию и на фасадном рекламном баннере.

По словам Куртвелиева, он и его коллеги часто сталкиваются с тем, что люди без спроса используют их работы, чтобы «украсить свои бизнес-страницы». Случаи, которые фотограф решил довести до суда — малая часть того, что обнаружилось [в Интернете].

«Какое-то время я искал, сейчас просто устал. Любую фотографию загружаю в поиск по изображению Google и боюсь, потому что выдаётся целая батарея картинок. Я не реагирую на соцсети, мелкие новостные каналы — только на крупные фирмы, которые могут позволить себе купить фотографию, но предпочитают этого не делать», — говорит Эрнест Куртвелиев.

Результаты поиска по изображению в поисковой системе Яндекс.



Интересы Куртвелиева в судах представляет Палата по защите авторских прав работников искусства, творческих деятелей и исполнителей (SIIP). Общественная организация была создана в 2021 году. Среди её основных целей — защита имущественных, интеллектуальных прав авторов (правообладателей) в области науки, литературы, искусства и культуры и их правопреемников как на территории Узбекистана, так и за рубежом. Палата работает с авторами и исполнителями на основе договора, который является бессрочным и заключается на безвозмездной основе.

Сфера авторского права в Узбекистане регулируется десятком нормативно-правовых актов. К основополагающим относятся Конституция Республики Узбекистан (статья 53), закон «Об авторском праве и смежных правах» — в редакции от 2007 года он полностью соответствует требованиям Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, а также ряд международных конвенций и соглашений в сфере интеллектуальной собственности, к которым республика присоединилась. В числе последних, помимо Бернской конвенции, Всеобщая декларация прав человека, Стокгольмская конвенция «Об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности», женевский «Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву» и другие. За нарушение авторских и смежных прав есть гражданская, административная и уголовная ответственность.

«На уровне охраны в стране есть всё: законодательная база, структуры, которые наделены полномочиями по имущественным правам. К ним относятся Минюст, Минкультуры, Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, неправительственные организации, как наша. Несмотря на это, грубо и открыто нарушается закон. Например, издатель выпускает книги, а завтра их пиратским путём распространяют, продают на рынке. Нет должного надзора, что идёт вразрез с государственной политикой», — говорит Бобокул Тошев, председатель правления Палаты по защите авторских прав работников искусства, творческих деятелей и исполнителей.

Проблемы с защитой авторского права в Узбекистане эксперты организации связывают с недостаточной осведомлённостью о действующем законодательстве и механизмах его работы как творческих деятелей, так и бизнеса, чиновников, судей. Для последних палата провела серию вебинаров-тренингов, в том числе по постановлению пленума Верховного суда Узбекистана «О некоторых вопросах рассмотрения дел, связанных с интеллектуальной собственностью», которое было принято в июне 2023 года «в целях обеспечения правильного и единообразного применения судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с интеллектуальной собственностью».

Оригинальный снимок Эрнеста Куртвелиева. Из архива фотографа.



Из четырёх судебных разбирательств, инициированных Эрнестом Куртвелиевым, два завершились в его пользу.

Первый процесс, в котором ответчиком выступила столичная туристическая фирма, длился полгода — с марта по сентябрь. Её представитель признал факт нарушения — снимок Куртвелиева был опубликован на сайте турфирмы без согласия автора. Компания пошла на мировое соглашение и выплатила фотографу компенсацию. Согласно статье 65 закона «Об авторском праве и смежных правах», размер компенсации варьируется от 20 до 1 000 БРВ.

Ответчиком по второму делу также выступила ташкентская турфирма. Судебный процесс, который длился год, завершился недавно в пользу Куртвелиева. Однако выплачивать компенсацию, определённую судом, компания не спешит, поэтому к исполнению судебного решения, по словам фотографа, подключится Бюро принудительного исполнения.

Из двух судебных разбирательств, которые продолжаются с августа 2023 года по сей день, самым резонансным стало дело, где ответчиком выступает ЧП «Кадамбой Маткаримов». Предмет спора — фотография под названием «Панорама Хивы. Ичан-Кала. Рассвет». Её Эрнест Куртвелиев снял в 2013 году. В 2016-м снимок был опубликован в фотоальбоме 10 Reasons to Visit Uzbekistan, который выпустило ташкентское издательство Navro’z.

Снимок Эрнеста Куртвелиева в фотоальбоме 10 Reasons to Visit Uzbekistan. Фото из архива Э. Куртвелиева.



Хорезмский предприниматель Юлдаш Маткаримов без разрешения автора использовал панорамную фотографию Куртвелиева с изображением Хивы в постах, опубликованных в двух Instagram-аккаунтах гостиницы Said Islom Khoja (в одном из них снимок позже был удалён), а также на рекламном баннере, размещённом на фасаде здания. Нарушение обнаружил сам фотограф в июле прошлого года, когда остановился в этой гостинице.

«Допускаю, что сами хозяева ни при чём. Им в фирме, которая занимается баннерами, подобрали фотографию в Интернете. Она понравилась. Дизайнер её под нужный формат подогнал: сделал из горизонтального снимка вертикальный, небо поменял, информацию дописал и распечатал», — рассказывает Эрнест Куртвелиев.

Исполнительный директор палаты Бахтиёр Усманов отмечает, что без разрешения автора вносить изменения в объект авторского права (в данном случае фотографию) законом «Об авторском праве и смежных правах» запрещается (статья 18). Возможность найти и скачать фотографию в Интернете, социальных сетях («в открытом доступе») не даёт права её использовать. На это необходимо согласие автора. Отсутствие логотипа, водяного знака на снимке не является оправданием нарушения или смягчающим фактором.

«Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. Лицо, обозначенное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное», — гласит статья 10 закона «Об авторском праве и смежных правах».

Баннер с фотографией Э. Куртвелиева на фасаде гостиницы. Фото Э. Куртвелиева.

Судебное заседание по иску Куртвелиева состоялось в режиме видеоконференции 22 ноября 2023 года в Багатском межрайонном суде по гражданским делам. Интересы фотографа, чьи авторские права были нарушены, представлял юрист палаты Анвар Бабакулов, в качестве ответчика выступил руководитель ЧП «Кадамбой Маткаримов» и владелец гостиницы Said Islom Khoja Юлдаш Маткаримов.

В ходе судебного заседания последний сообщил, что печать и установку баннера с фотографией он заказал в компании «Максадбек-Шоира» (г. Ургенч) за 120 000 сумов. Маткаримов заявил, что не ущемляет ничьи права, поскольку фотография на фасаде здания выглядит иначе, чем снимок Куртвелиева. Он также отметил, что после звонка представителя палаты баннер со стены был убран.

Руководитель ЧП «Максадбек-Шоира» Шавкат Матчанов, выступивший свидетелем, подтвердил сказанное Маткаримовым, а также сообщил, что оспариваемая фотография Хивы принадлежит ему. От своих слов об авторстве свидетель впоследствии отказался.

Судья Д. Ахмедова посчитала, что фотография, представленная суду представителем истца, не может считаться авторским произведением Эрнеста Куртвелиева и отклонила иск о взыскании материального и морального ущерба.

Скриншот поста в Instagram-аккаунте гостиницы.



Палата по защите авторских прав подала апелляционную жалобу в Хорезмский областной суд. К материалам, подтверждающим факт авторства Куртвелиева, помимо оригинального файла и других кадров, сделанных в тот же день и время, публикации в фотоальбоме 10 Reasons to Visit Uzbekistan, сторона защиты приложила экспертное заключение Академии художеств Узбекистана об идентичности оригинального снимка и изображения на рекламном баннере.

Выслушав доводы обеих сторон, судебная коллегия Хорезмского областного суда по гражданским делам оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение суд аргументировал второй частью статьи 25 закона «Об авторском праве и смежных правах», где указано, что воспроизведение обнародованного произведения в личных целях допускается без согласия автора (или иного правообладателя) и без выплаты вознаграждения.

«Какое отношение имеет размещение рекламного баннера на фасаде гостиницы к использованию изображения в личных целях? Разве что фотографию повесили, чтобы шеф, приезжая на работу, любовался. То, что баннер со стены сняли, не снимает с нарушителя ответственности. Если человек сел в чужую машину и проехал сто метров, он будет считаться угонщиком», — говорит Эрнест Куртвелиев.

Фотограф признаётся, что решение суда стало для него неожиданным. Он вместе со специалистами палаты намерен продолжать борьбу за свои права.

«Иногда думаю, что зря в это ввязался. Столько беготни, нервов, сил; страдает работа. В 2016 году я уже пытался отстоять свои права, когда один журнал опубликовал без разрешения и оплаты съёмки мои фотографии с затёртыми водяными знаками. Закон тогда не работал. Я побегал неделю. Мои попытки были настолько плачевными, что руки опустились. Сейчас я вижу, ситуация изменилась. Вижу, что многие коллеги-фотографы следят за процессами и ждут, чем закончится моё дело», — говорит Эрнест Куртвелиев.

Он уверен: в случае успеха больше творческих людей станет бороться за свои права. Сейчас же, по словам Куртвелиева, многие фотографы не выкладывают фотографии в сеть из-за страха, что их украдут и обесценят мастерство, труд и материальные затраты, которые стоят за «простым нажатием на кнопочку».

«Я борюсь за свои права, потому что мне важно доказать значимость фотографии как вида искусства. Во всём мире она приравнена к живописи, скульптуре. В то же время из-за отсутствия видимого труда люди считают, что фотография — это просто нажатие на кнопочку. За этим нажатием стоит многолетний опыт, творческое видение, иногда смелость. Когда у меня спрашивают, если случится какое-то ЧП, что ты первым делом постараешься сохранить? Мой ответ — харды с фотографиями. Терабайты памяти. Это самое ценное, что у меня есть. Всё остальное можно купить», — говорит Куртвелиев.

Он отмечает, что давно заметил: знаменитые российские и зарубежные фотографы не ставят копирайт на свои снимки.

«Это не обязательно — авторское право возникает в момент создания снимка. И, как оказалось, невыгодно. Мои коллеги в России и за рубежом, с которыми я по этому вопросу общался, говорят: „Если у нас фотографии воруют, мы радуемся“. Они на судах зарабатывают больше, чем самой фотографией. Процессами занимаются адвокаты, законы работают и, как следствие, воруют намного меньше. Авторам ничего не надо доказывать, и они творят без страха, потому что знают, что их права защищены и что они смогут их отстоять. За это я и борюсь», — говорит Эрнест Куртвелиев.