В Ташкенте объявлен запуск инициативы «Совершенствование управления в Узбекистане», направленной на усиление антикоррупционных усилий в стране, общей стоимостью более 7 млн евро. Её реализуют Европейский союз, Консорциум ЕС под руководством GIZ, ПРООН в Узбекистане и Агентство по противодействию коррупции Узбекистана, сообщили в представительстве ПРООН.

Финансируемая Европейским союзом, инициатива будет осуществляться в рамках двух проектов в тесном сотрудничестве:

«Инклюзивное предотвращение коррупции» — будет реализован консорциумом ЕС под руководством GIZ в партнёрстве с Региональным диалогом и Центральным агентством финансов и договоров (CFLA) с бюджетом 4,55 млн евро, софинансируемым правительством Германии.

— будет реализован консорциумом ЕС под руководством GIZ в партнёрстве с Региональным диалогом и Центральным агентством финансов и договоров (CFLA) с бюджетом 4,55 млн евро, софинансируемым правительством Германии. «Укрепление национальной антикоррупционной экосистемы в Узбекистане» — будет реализован ПРООН с бюджетом 2,5 млн евро.

Проекты, рассчитанные на период с 2024 по 2026 год, будут охватывать все 14 регионов Узбекистана.

Взаимодействуя с главным национальным партнёром — Агентством по противодействию коррупции, а также с другими ключевыми государственными ведомствами, уполномоченными заниматься профилактикой и борьбой с коррупцией, представителями гражданского общества и СМИ, проекты направлены на решение «таких важнейших проблем, как слабая институционализация антикоррупционных усилий и разрыв между национальным и региональным уровнями их реализации».

Ключевыми направлениями деятельности проектов являются правовые и институциональные реформы, усиление противодействия коррупции со стороны правоохранительных органов и продвижение социальной ответственности через гражданскую активность.

Ожидается, что эти усилия принесут ощутимые результаты, включая укрепление национальных антикоррупционных механизмов, повышение честности и неподкупности, в том числе на региональном и местном уровнях, а также повышение гражданской активности и осведомленности.

Выступления

Посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан заявила: «Эта инициатива является подтверждением постоянной поддержки со стороны ЕС в реализации амбициозной программы реформ в Узбекистане. Поддержка усилий по борьбе с коррупцией будет иметь важнейшее значение для обеспечения устойчивого и справедливого развития».

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов отметил, что агентство планирует осуществить масштабную работу, в том числе внедрить инициативу «Оценки честности», обеспечить охват антикоррупционных реформам всех регионов, внедрить цифровые технологии и искусственный интеллект в антикоррупционную систему, усилить взаимодействие с институтами гражданского общества и повысить их потенциал, а также внедрить систему координации взаимодействия с донорами в антикоррупционной сфере.

Врио постоянного представителя ПРООН Анас Карман и директор GIZ Йоахим Фритц подтвердили, что эти организации готовы и дальше поддерживать правительство Узбекистана на его важном пути по продвижению инклюзивных и ориентированных на интересы людей преобразований в области управления.