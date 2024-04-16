Инфляция с момента последнего повышения тарифов на газ и электроэнергию в Узбекистане составила 66%. Об этом на брифинге во вторник в АИМК сообщил начальник Департамента финансов и тарифной политики базовых отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и горно-металлургических предприятий Министерства экономики и финансов Хуршед Мустафаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В последний раз тарифы на газ и электроэнергию для населения повышались в августе 2019 года. 16 апреля правительство издало постановлении о повышении цен на энергоресурсы с 1 мая, а также введении социальных норм.

«Цены на электроэнергию и природный газ для населения на протяжении последних пяти лет остаются без изменений. В 2021 году из-за коронавируса, в 2022—2023 годах из-за геополитических конфликтов в мире усилилась экономическая и финансовая неопределённость. Доходы населения [за прошедшие годы] увеличились, были созданы условия для повышения его платёжеспособности. Но за этот период уровень инфляции достиг 66%. Исходя из этого, возникла необходимость с 1 мая текущего года пересмотреть тарифы на электроэнергию и природный газ», — сказал представитель Минэкономфина.

Хуршед Мустафаев отметил, что себестоимость электроэнергии на данный момент составляет около 1000 сумов за 1 кВт•ч, газа — около 2000 сумов за кубометр. Она включает в себя операционные расходы предприятий, включая затраты, связанные с инвестиционными проектами и погашением кредитов. В сентябре прошлого года Минэнерго сообщало, что себестоимость 1 кВт•ч электроэнергии равна 970 сумов (+21,2% с мая 2022 года), кубометра газа — 1890 сумов (+35%).

«Руководством [страны], конечно, предусматриваются механизмы социальной защиты населения с учётом изменённых тарифов. Вводится базовая ставка (социальная норма), то есть каждое домохозяйство будет платить в зависимости от потребления», — сказал он.

Базовая ставка по электроэнергии составит до 200 кВт·ч в месяц, за газ в период с марта по октябрь, а в Каракалпакстане и Хорезмской области — с марта по сентябрь — до 100 кубометров, во время отопительного сезона с ноября по февраль, в Каракалпакстане и Хорезмской области — с октябрья по февраль — до 500 кубометров.

«На поддержку малообеспеченных семей из госбюджета выделено около 1 трлн сумов. Эти средства имеют чёткие источники и будут выделяться своевременно и без каких-либо задержек», — заверил глава департамента.

В Агентстве соцзащиты уточнили, что помощь в связи с повышение тарифов на газ и электроэнергию получат около 1,5 миллиона нуждающихся семей Узбекистана. Предусматриваются повышение черты бедности, пенсий и пособий, выплата единовременной суммы в 270 тысяч сумов в отопительный сезон и компенсации.

Можно ли уложиться в соцнорму

В 2022 году сообщалось, что всего в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. При этом на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

85% из 4 миллионов абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

В сентябре эксперт в сфере энергетики Равшан Хужанов, работающий в Германии, в интервью Kun.uz призывал государство раскрыть всю цепочку себестоимости энергоресурсов, чтобы потребители видели, как формируется конечная цена и какую наценку ставят государственные компании при производстве и доставке энергоресурсов.