Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров на высшем уровне выступили с заявлениями для представителей СМИ, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана поблагодарил президента и народ Таджикистана за традиционно тёплый и радушный прием.

«Вновь подчеркну, для Узбекистана Таджикистан самый близкий, надёжный и испытанный веками стратегический партнёр. Братские узбекские и таджикские народы неразрывно связаны крепкими узами многовековой дружбы. Нас сближают общие история, культурные и духовные ценности, традиции и обычаи», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он прокомментировал подписание Договора о союзнических отношениях, «который полностью отвечает коренным интересам двух братских народов».

«Этим шагом мы подтвердили твёрдую обоюдную приверженность необратимому курсу на углубление многопланового узбекско-таджикского стратегического партнёрства и союзничества. Этот важный документ без всякого преувеличения ознаменует новую историческую веху в двусторонних отношениях», — сказал глава Узбекистана.

В своей речи он также отметил важность ускорения создания свободной торгово-приграничной зоны «Ойбек-Фотехобод» и торгово-логистического центра «Андархан».





Он отметил, что определены новые точки роста в промышленной кооперации, прежде всего в отраслях, где две страны традиционно взаимодополняют друг друга. Речь идёт о совместных проектах в машиностроении, энергетике, электротехнике, металлургии, добывающей, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других приоритетных отраслях. Для поддержки таких проектов будет использован потенциал узбекско-таджикской инвестиционной компании.

Приоритетное внимание уделено сотрудничеству в водно-энергетической сфере. Подтверждена готовность продолжать конструктивное взаимодействие в сфере совместного использования трансграничных водных ресурсов.

Ещё одним стратегическим направлением взаимодействия обозначено создание благоприятных условий для повышения транспортно-транзитного потенциала двух стран. Будут приняты совместные меры по увеличению объёмов пассажирских и грузовых перевозок, созданию современной пограничной и таможенной инфраструктуры.

Стороны выразили уверенность, что нынешний визит, названный историческим, и его результаты будут служить опережающему развитию двух стран и обеспечат общее благополучие братских народов Узбекистана и Таджикистана.