S (Setting up): Подготовку к беседе. Разговор должен произойти в комфортной для пациента и его близких обстановке, где они будут чувствовать себя на равных с врачом, куда никто не войдёт в середине этого трудного разговора. Важно, чтобы врач и пациент сидели на одном уровне, иначе больной будет чувствовать большую уязвимость. По словам Яхъё Зияева, таких помещений в большинстве медучреждений Узбекистана нет. Онкологи используют для важного разговора перевязочные или другие кабинеты. P (Assessment of Patient’s Perception): Оценка восприятия пациентом своего состояния. Необходимо узнать, что человек знает о ситуации. I (Invitation to Share): Приглашение пациента поделиться своими мыслями и чувствами. Врачу необходимо узнать, насколько полной информацией о своём состоянии человек хочет обладать. У пациентов есть право не иметь желания погружаться в детали или знать мельчайшие подробности. K (Knowledge and Information): Предоставление информации о диагнозе или прогнозе. E (Emotions and Empathy): Управление эмоциями и выражение сочувствия. Во время предоставления информации необходимо сопереживать человеку. Люди реагируют по-разному. Трудно предсказать, как пациент воспримет плохую новость. При детальном изучении методики врачи смогут обучиться различным навыкам, которые помогут им справиться с очень эмоциональной реакцией. S (Strategy and Summary): Планирование дальнейших шагов и подведение итогов беседы.