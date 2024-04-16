В программе медицинских вузов Узбекистана нет курса коммуникации с пациентами, поэтому большинство врачей не умеет общаться с пациентами, особенно если нужно сообщить плохие новости, например, о неизлечимости болезни и смерти. Зачастую медики делятся этой информацией с родственниками пациентов. Это является нарушением закона о здравоохранении, согласно которому, в первую очередь о своём диагнозе должен знать пациент, и лишь в том случае, если он разрешит, — его родственники. Однако противоречие закону — не главная беда. Неумение врачей говорить с больными нарушает их фундаментальные человеческие права и лишает их возможности закончить земные дела и подготовиться к мирному переходу.

Чтобы изменить устоявшуюся тенденцию плохой коммуникации с пациентами, онколог и врач по оказанию паллиативной помощи Яхъё Зияев 5 апреля провёл лекцию на эту тему студентам Central Asian University в Ташкенте. Мероприятие посетила корреспондент «Газеты.uz» Умида Эргашева.

Фото: Умида Эргашева.



Вуз онколог выбрал неслучайно. По его словам, это не первая лекция, которую он проводит студентам медицинских факультетов, однако в традиционных университетах посещаемость его лекций была низкой из-за высокой загруженности студентов.

«В наших вузах врачей учат основам экономики, высшей математики, языкам, истории философии — всё это обязательные для них предметы, хотя для врачей они не должны быть таковыми. При этом нет курса „Коммуникация с пациентами“, который является обязательным для всех медиков в странах с передовой медициной. В Оксфорде, например, теме уделяют 16 часов. Я подумал, что в англоязычных вузах такой загруженности, [как в традиционных учреждениях], нет, поэтому предложил провести лекцию своему другу, а он поговорил с руководством Университета Центральной Азии. Обратная связь студентов меня порадовала», — рассказал «Газете.uz» Яхъё Зияев.





В своей практике врачи чаще имеют дело с диагностическими или лечебными процедурами, постановкой диагноза и назначением лечения, нежели с сообщением о скорой кончине. Все эти процессы требуют общения с пациентами, отметил онколог.

По его словам, медик должен озвучивать каждый шаг процедуры — именно так можно убедить пациента в том, что польза от процедуры выше рисков. Страх неприятных ощущений, а в случае с некоторыми процедурами — стыд могут заставить человека сомневаться в её необходимости.

«Мне нужно сделать вам внутримышечную инъекцию „Название препарата“ в ягодицу. Вы почувствуете слабую боль. Это нормально. Расслабьтесь, чтобы игла легко вошла в мышцу», — так, по словам Яхъё Зияева, врачи должны озвучивать простейшую процедуру внутримышечной инъекции.

Таким же должен быть подход к сообщению диагноза. Вне зависимости от содержания информации, пациент вправе знать столько деталей о состоянии своего здоровья, сколько хочет, сказал Яхъё Зияев. Исключением могут быть недееспособные граждане и несовершеннолетние. Об их диагнозе врач обязан сообщить попечителям.





«Всегда общайтесь со своими пациентами, пытайтесь найти с ними общий язык, — сказал онколог студентам. — Вы не обязаны быть блестящими ораторами, но можете объяснить пациенту, что с ним и как вы будете его лечить. Обычно врачам не хватает времени на беседы с пациентами, но вы можете сократить время на заполнение истории болезни и уделить больше внимания общению с пациентами. Без общения со своими пациентами врач не может быть врачом».

Несмотря на то, что бумажной работе в системе здравоохранения Узбекистана отдаётся значительное время работы медиков, плохо заполненная история болезни — это головная боль административного персонала медучреждений, пояснил врач.

«Это проблемы заведующего. А если пациент вас не поймёт, он может подать в суд, — объяснил Яхъё Зияев. — На меня писали дважды. Я не дал достаточно информации пациентке, и она написала на меня в „портал“. Если пациент пишет, он априори прав. Даже если он неправ, врача вызовут в прокуратуру или ещё куда-нибудь. Во всяком случае он потеряет время».

При этом врачи, будучи людьми нашей культуры, в которой головой всему является начальник, могут пренебречь потерей своего времени в этой беготне, чтобы угодить начальнику.

«Но в центре нашего дела — пациент, потому мы оказываем услуги. Наш клиент не обязан знать медицину, чтобы понять для себя столь важную информацию. Можно сказать: „У вас гепатоцеллюлярная карцинома“. А можно сказать: „К сожалению, у вас рак печени. Прямо сейчас мы сделаем всё возможное, чтобы вылечить вас. От вас потребуются две вещи: следуйте моим указаниям и помните, это не конец света“», — объяснил Яхъё Зияев.

Фото: ВОЗ.



Когда вылечить пациента не получилось или болезнь обнаружилась на слишком поздней стадии, нужно сказать правду, подчеркнул врач. По его словам, зачастую медики не сообщают об этом пациентам, потому что не знают, как об этом говорить. Помимо этого, преградой становится незнание психологии.

«Врачи не знают, какой будет реакция пациента и как им реагировать на такую реакцию. Поэтому они общаются с родственниками, а родственники не говорят больным, чтобы они не были в депрессии. И как бы парадоксально это ни звучало, пациенты до последнего не знают, что умирают. Хотя если сообщить человеку и если помочь ему справиться со всеми стадиями принятия, он примет неизбежное и постарается дожить в удовольствие, наладить отношения с близкими и уйти с миром».

Сообщать плохие новости, конечно, нужно учиться. Проблема коммуникации между врачами и пациентами — не новая для мира. Её решением занимался американский онколог и специалист по паллиативной медицине Роберт Бакман и другие исследователи. В 1996 году они разработали методику SPIKES. В каждой букве методики зашифрован один из шагов процесса. Методика подразумевает:

S (Setting up): Подготовку к беседе. Разговор должен произойти в комфортной для пациента и его близких обстановке, где они будут чувствовать себя на равных с врачом, куда никто не войдёт в середине этого трудного разговора. Важно, чтобы врач и пациент сидели на одном уровне, иначе больной будет чувствовать большую уязвимость. По словам Яхъё Зияева, таких помещений в большинстве медучреждений Узбекистана нет. Онкологи используют для важного разговора перевязочные или другие кабинеты. P (Assessment of Patient’s Perception): Оценка восприятия пациентом своего состояния. Необходимо узнать, что человек знает о ситуации. I (Invitation to Share): Приглашение пациента поделиться своими мыслями и чувствами. Врачу необходимо узнать, насколько полной информацией о своём состоянии человек хочет обладать. У пациентов есть право не иметь желания погружаться в детали или знать мельчайшие подробности. K (Knowledge and Information): Предоставление информации о диагнозе или прогнозе. E (Emotions and Empathy): Управление эмоциями и выражение сочувствия. Во время предоставления информации необходимо сопереживать человеку. Люди реагируют по-разному. Трудно предсказать, как пациент воспримет плохую новость. При детальном изучении методики врачи смогут обучиться различным навыкам, которые помогут им справиться с очень эмоциональной реакцией. S (Strategy and Summary): Планирование дальнейших шагов и подведение итогов беседы.

Яхъё Зияев подчеркнул, что знать правду — фундаментальное право человека. Врачам необходимо ставить себя на место пациентов, не имеющих медицинских знаний, и задаться вопросом: «А как бы я повёл себя, если бы врач не сказал мне правду».