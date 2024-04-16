В Узбекистане планируется либерализировать цены на энергоресурсы и ввести социальные нормы их потребления. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Умид Мадаминов со ссылкой на постановление Кабинета министров.

С 1 мая устанавливается размер социальной нормы по потреблению энергоресурсов:

электроэнергия — до 200 кВт·ч в месяц;

газ (в период с марта по октябрь) — до 100 кубометров;

газ (во время отопительного сезона с ноября по февраль) — до 500 кубометров.

Под социальной нормой потребления энергии понимается определённое количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. То есть, он продаётся по относительно низкой (льготной) цене до определённой нормы, а свыше этой нормы продаётся по рыночным ценам.

С этой даты повышаются цены на энергоресурсы.

Электроэнергия

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, тариф увеличится с 147,5 до 225 сумов в рамках социальной нормы до 200 кВт·ч в месяц), 450 сумов — при потреблении от 201 до 1000 кВт·ч в месяц, 675 сумов — от 1000 до 5000 кВт·ч в месяц, 787,5 сумов — от 5000 до 10000 кВт·ч в месяц, 900 сумов — свыше 10 тысяч кВт·ч в месяц.

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для остальных бытовых потребителей повышается с 295 до 450 сумов при потреблении до 200 кВт·ч в месяц, 900 сумов — от 201 до 1000 кВт·ч в месяц, 1350 сумов — от 1000 до 5000 кВт·ч в месяц, 1575 сумов — от 5000 до 10000 кВт·ч в месяц, 1800 сумов — свыше 10 тысяч кВт·ч в месяц.

Природный газ

Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению во время отопительного сезона с ноября по февраль, увеличится с 380 до 650 сумов при потреблении газа в пределах 500 кубометров, 1500 сумов — от 500 до 2500 кубометров, 1950 сумов — от 2500 до 5000 кубометров, 2275 сумов — от 5000 до 10000 кубометров, 2600 сумов — свыше 10 тысяч кубометров.

В марте-октябре тарифы составят 650 сумов при потреблении до 100 кубометров газа, 1500 сумов — от 101 до 2500 кубометров, 1950 сумов — от 2500 до 5000 кубометров, 2275 сумов — от 5000 до 10000 кубометров, 2600 сумов — свыше 10 тысяч кубометров.

При отсутствии счётчиков кубометр газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, увеличится с 660 сумов до 1200 сумов (+81,8%), на отопление — с 380 сумов до 700 сумов (+84,2%).

Тариф на сжиженный газ для населения увеличится с 1120 до 1600 сумов за кг (+42,8%).

С 1 июля цена газа, отпускаемого для автомобильных газозаправочных компрессорных станций (АГНКС), увеличится с с 1500 до 1800 сумов (+12%).

Ещё одно повышение

С 1 апреля 2025 года тарифы повысятся ещё раз. Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, тариф увеличится с 225 до 300 сумов в рамках социальной нормы до 200 кВт·ч в месяц, 500 сумов — при потреблении от 201 до 1000 кВт·ч в месяц, 750 сумов — от 1000 до 5000 кВт·ч в месяц, 875 сумов — от 5000 до 10000 кВт·ч в месяц, 1000 сумов — свыше 10 тысяч кВт·ч в месяц.

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для остальных бытовых потребителей повышается с 450 до 600 сумов при потреблении до 200 кВт·ч в месяц, 1000 сумов — от 201 до 1000 кВт·ч в месяц, 1500 сумов — от 1000 до 5000 кВт·ч в месяц, 1750 сумов — от 5000 до 10000 кВт·ч в месяц, 2000 сумов — свыше 10 тысяч кВт·ч в месяц.

В последний раз тарифы на газ и электроэнергию повышались в августе 2019 года. Власти несколько раз переносили увеличение тарифов, в последний раз планируемое повышение с 1 июля 2022 года также было отменено.

Цены на электричество и газ для крупных предприятий, бюджетных организаций, компаний и других юридических лиц повышали с 1 октября 2023 года.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. Миллиарды долларов субсидий, выделяемых энергетическим компаниям на поддержку нерыночных цен, в большей степени поощряют богатых, подчёркивал

Более того, из-за низких тарифов энергетические компании терпят многомиллиардные убытки.