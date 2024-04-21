В Министерстве энергетики Узбекистана ответили на вопрос о том, какие тарифы будут применяться при оплате населением за газ и электричество с 1 мая, если у потребителей имеется предоплата за эти ресурсы.

Согласно правилам пользования электрической энергией и природным газом, утверждённым правительством в 2018 году, при изменении тарифов потребители освобождаются от внесения дополнительных платежей за оплаченный авансом объем газа и электроэнергии на срок не более последующих двух месяцев со дня оплаты.

Это значит, что при внесении предоплаты до 1 мая в течение двух месяцев будут действовать старые тарифы. Но это распространяется только на объём потребления в пределах социальной нормы — 100 кубометров газа и 200 кВт·ч электроэнергии. При превышении этих объёмов будет применяться тариф в двойном размере.

Пример: если семья, имея на балансе предоплату, использовала 300 кВт·ч электроэнергии за месяц, то за 200 кВт·ч оплата составит 59 тысяч сумов (по старому тарифу 295 сумов), за следующие 100 кВт·ч — также 59 тысяч (по удвоенному тарифу 590 сумов, он применяется до объёма 1000 кВт·ч, затем возрастает).

Если заплатить за газ и электроэнергию 1 мая или после этой даты, то будет применяться уже новый тариф, в том числе за задолженность за использованные до мая ресурсы.

Как меняются тарифы

Напомним, базовая (в пределах социальной нормы) стоимость 1 кубометра газа с 1 мая увеличивается с 380 до 650 сумов, или на 71%. Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии повышается с 295 до 450 сумов, или на 52,5%. С 1 апреля 2025 года ожидается новое повышение тарифов на газ и электроэнергию.

«Газета.uz» подробно и с примерами разбирала, насколько увеличатся расходы населения с введением новых тарифов. Ниже представлена инфографика, разъясняющая порядок применения повышенных тарифов.

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