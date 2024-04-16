Экономика

С 1 мая в Узбекистане повышаются цены на электричество и газ — впервые с августа 2019 года. Одновременно вводятся социальные нормы по потреблению энергоресурсов. Последующее повышение намечено на апрель 2025 года.

С момента последнего повышения тарифов на газ и электроэнергию в Узбекистане инфляция составила 66%, сообщил глава департамента Минэкономфина Хуршед Мустафаев. Себестоимость энергоресурсов значительно превышает текущие тарифы, сказал он.

В Агентстве соцзащиты рассказали, какую помощь получат около 1,5 миллиона нуждающихся семей Узбекистана в связи с повышение тарифов на газ и электроэнергию. Предусматриваются повышение черты бедности, пенсий и пособий, выплата единовременно 270 тысяч сумов в отопительный сезон и компенсации.

Власти Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана создадут совместную компанию для строительства Камбаратинской гидроэлектростанции (ГЭС-1) на реке Нарын. После реализации проекта, стоимость которого оценивается в 5−6 млрд долларов, акции и активы станции перейдут в собственность Кыргызстана.

Ощущаемая населением Узбекистана инфляция в марте осталась без изменений, но выросла доля респондентов, которые сообщили о росте цен на овощи и фрукты, рис, сахар. В разрезе регионов этот показатель наиболее высок в Ташкенте.

В Киеве прошло заседание узбекско-украинского делового совета под председательством от узбекской стороны предпринимателя Зафара Хашимова. На нем обсуждалось взаимодействие деловых кругов двух стран, а также предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны.

Общество

Несовершеннолетние узбекистанцы, лишённые родительской опеки и нуждавшиеся в помощи, — всего их было 17 человек — возвращены из России в Узбекистан.

Классная руководительница «в воспитательных целях» колола руки первоклассникам иголками и саморезами в школе №277 Сергелийского района Ташкента. Учительница была уволена, ведётся доследственная проверка.

Вузы Узбекистана не учат будущих медиков общению с пациентами. Врачи не знают, какую информацию нужно озвучивать или как сообщать о смерти. Онколог Яхъё Зияев рассказал студентам Central Asian University в Ташкенте, почему важно говорить правду пациентам и как это делать. Приводим главные тезисы.

Культура

Выставка «Свет и цвет» открылась в Палаццо Питти во Флоренции. Она является частью проекта «Узбекистан: авангард в пустыне», который впервые знакомит европейскую публику с произведениями русского и «ориентального» авангарда из собраний музеев искусств Ташкента и Нукуса.

Номер украинского журнала «Антиквар», полностью посвящённый самаркандскому периоду украинских художников в 1941—1944 годах, представили в Киеве. Открылась также выставка работ, написанных 80 лет назад и в прошлом году в Самарканде.

Мир

Тысячи человек вышли к парламенту Грузии в знак протеста против законопроекта «об иноагентах». Документ уже выносился на обсуждение в прошлом году, но был отозван после массовых демонстраций. В этом году правящая партия вновь пытается принять его.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству отказаться от проведения имиджевых и крупных мероприятий для экономии бюджетных средства на фоне крупнейших в стране паводков.

Демократические показатели в Центральной Европе и Центральной Азии продолжают снижаться, а война в Украине и другие конфликты ускорили геополитическую перестройку в регионе, утверждает Freedom House. Уровень демократии в Узбекистане оценивается в 1,18 из 7 баллов.

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