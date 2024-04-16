В связи с повышением тарифов на газ и электроэнергию с 1 мая малообеспеченным семьям и отдельным категориям потребителей в Узбекистане окажут социальную помощь. Об этом на брифинге в АИМК 16 апреля сообщил заместитель начальника управления Национального агентства социальной защиты Фаррух Пардаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В частности, на первом этапе пересмотрят и обновят минимальные потребительские расходы (МРП), которые используются для определения черты бедности в стране. Обычно черту бедности обновляют в начале года (как это было в январе 2024 года — тогда МРП повысили с 568 тысяч до 621 тысячи сумов на одного человека), но из-за повышения тарифов МРП повысят ещё раз до 1 мая. В результате для примерно 1 миллиона человек пересмотрят размеры минимальных пенсий и пособий, которые будут не ниже новой черты бедности.

На втором этапе для дополнительной социальной защиты нуждающегося населения в отопительный сезон (в ноябре 2024 года) будет выделена единовременная компенсация в размере 270 тысяч сумов семьям, которым получают пособие на ребёнка и материальную помощь через реестр социальной защиты.

Фаррух Пардаев. Фото: Агентство соцзащиты.

«Эта компенсация обеспечит социальную защиту около 1,5 миллиона малообеспеченных семей. Эту компенсацию получат более 200 тысяч нуждающихся семей, не включённых в реестр. Список нуждающихся семей будет сформирован по итогам подомового обхода „махаллинской семёркой“», — сказал Фаррух Пардаев.

На третьем этапе в отопительный сезон для оказания дополнительной поддержки малообеспеченным семьям, в случае превышения ими социальной нормы по электроэнергии и газу (до 250 кубометров и 150 кВт*ч выше от базовой нормы), их затраты будут частично возмещены.

«Компенсируется разница между ценами в пределах базовой нормы потребления и ценами, превышающими её. Для получения этой компенсации гражданам необходимо обратиться в центр социальных услуг „Инсон“. Компенсационные выплаты выплачиваются Национальным агентством социальной защиты населения за счёт средств государственного бюджета Узбекистана», — сказал он.

Фаррух Пардаев сообщил, что в целом более 65% населения потребляет электроэнергию и природный газ в пределах социальной нормы.

«Но из-за высокого спроса на отопление в осенне-зимний сезон в социальной помощи могут нуждаться наиболее уязвимые слои населения. Согласно анализу, более 85% малообеспеченных семей потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы. В отопительный сезон этот показатель снижается до 74%. Аналогично, 81% малообеспеченных семей потребляют природный газ в пределах социальной нормы в нормальных условиях, но в отопительный сезон этот показатель падает до 71%», — рассказал он.

Замначальника управления агентства сообщил, что посредством этих мер будет обеспечена социальная защита более 90% семей, включённых в Единый реестр социальной защиты.

Напомним, с 1 мая в Узбекистане повышаются цены на электричество и газ (впервые с августа 2019 года). Одновременно вводятся социальные нормы по потреблению энергоресурсов: