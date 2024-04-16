Демократические показатели в Центральной Европе и Центральной Азии продолжают снижаться 20 лет подряд. Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Freedom House «Страны переходного периода — 2024», который охватывает 29 стран региона.

Полномасштабное вторжение России в Украину, конфликт в Нагорном Карабахе и другие события последних лет ускорили геополитическую перестройку в регионе. «Страны разделились на два противоборствующих блока: те, кто привержен либеральному, демократическому порядку, и те, кто яростно его отвергает», — говорится в докладе.

Рейтинг демократии за прошлый год снизился в 10 странах региона, тогда как улучшение замечено только в пяти. «Неспособность региона» в укреплении демократии эксперты относят на счёт авторитарных и антидемократических лидеров.

К «консолидированным авторитарным режимам» Freedom House относит Азербайджан, Беларусь, Россию и все страны Центральной Азии. В числе «транзитных или гибридных режимов» — Армения, Грузия, Молдова, Венгрия, Украина и другие: всего 11 государств.

В категорию «полу-консолидированных демократий» вошли 10 стран, включая Болгарию, Латвию, Литву, Польшу и Эстонию.

Freedom House отмечает, что все восемь стран из категории авторитарных режимов продолжали «лидировать в гонке ко дну» в течение прошлого года. По мнению организации, Казахстан и Кыргызстан, которые раньше находились «на менее репрессивном конце авторитарного диапазона», теперь соответствуют «более широкой центральноазиатской тенденции авторитарной консолидации».

Узбекистан по оценке Freedom House получил 1,18 балла из 7 возможных. В прошлом году состояние демократии в Узбекистане оценивалось в 1,21 балла.

Демократический индекс Кыргызстана снизился до 1,64 балла (была 1,68), Казахстана — 1,29 (было 1,32). Показатели Таджикистана и Туркменистана составили 1,04 балла и 1 балл соответственно.

Беларусь набрала 1,11 балла, а Россия и Азербайджан — по 1,07 каждые.

Самый высокий балл в регионе у Эстонии — 6. За ней следуют Латвия и Словения, набравшие по 5,79. Демократическое развитие Украины было оценено в 3,43 балла, Армении — 3,07, Грузии — 3,04.