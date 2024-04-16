В Киевской картинной галерее в Украине 15 апреля был презентован 133-й номер журнала «Антиквар» под названием «Самаркандская эпопея украинских художников: 1941−1944», сообщило посольство Украины в Узбекистане.

«Во время Второй мировой войны из Украины в Узбекистан эвакуировали десятки вузов. Киевский и Харьковский художественные институты также продолжили работу в Самарканде. В этом старинном азиатском городе украинские художники (преподаватели и студенты) создали немало живописных и графических работ», — говорится в описании номера на сайте журнала.

Большинство произведений узбекского периода хранится в семьях художников. «Поэтому огромный пласт украинского искусства середины ХХ века остаётся почти не известным, даже специалистам. Однако в этих работах чрезвычайно ценные свидетельства эпохи, художественное познание украинцами экзотического Востока», — отмечается в аннотации.

Над выпуском «Антиквара» №133 работа велась в течение года. Составители собирали материалы у детей и внуков художников, живших в Самарканде, анализировали произведения из частных и музейных коллекций и готовили к публикации воспоминания «самаркандцев».

На страницах этого выпуска журнала представлены:

история эвакуации украинских художников, учёных, педагогов и предпринимателей в Узбекистан;

рассказы о знакомстве, сближении и взаимопроникновении культур;

воспоминания о жизни и быте эвакуированных украинских художников;

статьи искусствоведов о живописных и графических произведениях «узбекского периода»;

рассказы художников, предпринимателей и дипломатов о нынешнем сотрудничестве и взаимной поддержке Украины и Узбекистана.

Впервые за 18 лет существования «Антиквар» имеет не только украинскую версию, но и отдельный тираж на узбекском языке, отмечается на сайте журнала.





Куратором проекта выступила искусствовед Галина Алавердова, а приглашённым редактором выпуска стал посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко.

Вместе с презентацией открылась и выставка самих работ украинских художников, посвящённых Самарканду, — не только времён Второй мировой войны, но и современных.

В первой части экспозиции представлены малоизвестные произведения середины ХХ века узбекистанского периода художников Сергея Шишко, Константина Елевы, Александра Сиротенко, Василия Мироненко, Ивана Красного, Славы Лившица, Леонида Чернова, Владимира Яценко и Дины Фруминой. Во второй части экспозиции — работы современных художников: Матвея Вайсберга, Алексея Аполлонова и Елены Придуваловой, написанные в 2023 году во время поездки в Узбекистан.

В презентации приняли участие Галина Алавердова, Николай Дорошенко, посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов, сопредседатели узбекско-украинского делового совета и спонсоры издания Зафар Хашимов и Олег Ревчук, главный редактор журнала «Антиквар» Анна Шерман, дети и внуки украинских художников, работавших в 1941—1945 годах в Самарканде, а также современные украинские художники.

Напомним, посол Украины Николай Дорошенко анонсировал этот проект в февральской беседе с корреспондентом «Газеты.uz».

«Это жест благодарности узбекскому народу за то, что он с таким радушием и вниманием отнёсся к украинцам и во время Второй мировой войны. Это говорит не только о традиции гостеприимства, но и о культуре», — подчеркнул тогда глава дипмиссии. Он отметил, что были планы организовать выставку этих работ и в Ташкенте, но возникли некоторые сложности с доставкой картин, которые считаются предметами искусства.

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