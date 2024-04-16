Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла на контроль сообщение о том, что учительница в школе №277 Сергелийского района Ташкента «колет учащимся руки иглами и саморезами» за ошибки.

В сообщении уполномоченного по правам ребёнка говорится, что 16 апреля 15 родителей учащихся 1-го «Е» класса пришли к директору школы с жалобой на классную руководительницу С. Р. В заявлении родители указали, что педагог «в воспитательных целях» колола детям ладони иглами и саморезами. Одна из родительниц заявила, что такая ситуация продолжается с начала 2023/2024 учебного года, о чём они узнали недавно.

«Она угрожала нашим детям и говорила, что сделает ещё хуже и будет колоть гвоздь в руку, если они сообщат кому-нибудь об этом», — рассказала мать «Дарё».

Источник: «Дарё».

«В связи с тем, что классная руководительница С. Р. совершила такие неадекватные действия в отношении учеников, трудовой договор с ней был расторгнут», — сообщила омбудсман.

ОВД Сергелийского района проводит доследственную проверку.