Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий для экономии бюджетных средства на фоне паводков в стране, сообщает Акорда.

Ранее Токаев отменил международный форум «Астана», который должен был пройти в столице Казахстана в июне. Своё решение он объяснил «необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны».

«Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращён. Кроме того, будет сокращён бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио», — заявил Токаев на встрече с жителями, эвакуированными после наводнения, 16 апреля.

Он пообещал, что государство компенсирует пострадавшим весь ущерб от паводков. «Для жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, будет построено новое жилье и подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, пострадавшим предоставят отсрочки по кредитам и займам», — добавил Токаев.

Масштабные паводки в Казахстане начались в конце марта. За этот период с затопленных территорий вывезли более 100 тысяч человек, а в десяти регионах страны был объявлен режим ЧС.

Токаев назвал эти паводки крупнейшими за многие десятилетия. «Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — сказал он в обращении к народу.