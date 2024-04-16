Дети — граждане Узбекистана, лишённые родительской опеки и нуждавшиеся в помощи, 16 апреля вернулись в Узбекистан. Об этом сообщило ИА «Дунё».

Содействие в возвращении 17 несовершеннолетних на родину оказало посольство Узбекистана совместно с Национальным агентством социальной защиты при президенте Узбекистана, а также представители министерств внутренних дел и здравоохранения.

Посольство, в частности, оформило детям сертификаты для возвращения на родину, говорится в сообщении.

По прибытии в Узбекистан несовершеннолетние будут переданы на попечительство родственникам и в специальные детские учреждения.

Как сообщалось ранее, дипломатические учреждения Узбекистана за рубежом ведут учёт детей — граждан Узбекистана, находящихся без сопровождения попечителей за границей, и принимают меры к их возвращению. Вопросы возвращения этих детей решаются на основании международных договоров Узбекистана.

За 2022 год в Узбекистан вернули 43 ребёнка, оставшегося без родительской опеки за рубежом.