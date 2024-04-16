В знаменитом Палаццо Питти — одном из самых крупных музейных комплексов Флоренции (Италия), построенном в XV веке, — открылась экспозиция «Свет и цвет».

Она является частью выставочного проекта «Узбекистан: авангард в пустыне», который объединил более 170 живописных работ, рисунков, созданных в первой половине XX века, а также предметов декоративно-прикладного искусства из собраний двух ведущих государственных музеев страны: нукусского имени И. В. Савицкого и столичного Музея искусств.

Вторая экспозиция под названием «Форма и символ» откроется в залах Университета Ка’Фоскари в Венеции 17 апреля.

Фото: Андрей Аракелян / Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Автором европейской премьеры художественных коллекций музеев Ташкента и Нукуса стал Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Кураторами обеих выставок выступили Сильвия Бурини и Джузеппе Барбьери из Центра изучения русского искусства при Университете Ка’Фоскари (CSAR). В качестве научного консультанта в работе над проектом приняла участие Зельфира Трегулова, известный искусствовед и бывший директор Государственной Третьяковской галереи (Россия).

Фото: Андрей Аракелян / Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

«Узбекистан: авангард в пустыне» — первый выставочный проект международного уровня, который подчёркивает связь между наиболее значимыми коллекциями искусства XX века, хранящимися в стране. Кураторы решили задачу визуально, за счёт сопоставления произведений русского авангарда и «ориентального» авангарда (avant-garde orientalis) из собраний Музея искусств и музея Савицкого. Это позволило продемонстрировать результат взаимодействия художников, работавших в регионе в начале ХХ века, и влияние на них тенденций европейской живописи.

«Мне кажется, что нам удалось создать совершенно особенное представление об искусстве, которое существовало между беспредметным авангардом и столь же беспредметным народным искусством. Вместе с коллегами мы воссоздали здесь то впечатление, которое возникало у людей, приезжавших в 60−70-е годы в Нукус и видевших экспозицию, которую сделал Игорь Савицкий, когда вещи висели очень плотно одна к другой. Нам удалось провести параллели между живописью и артефактами, которые принадлежат культуре народов Узбекистана, Каракалпакстана. Это открытие для публики не только в Италии, но и в Европе», — сказала Зельфира Трегулова.

Выставка «Свет и цвет» в Палаццо Питти фокусируется на образе Центральной Азии в произведениях русских ориенталистов, которые работали в Туркестане до 1917 года, и до представителей национальной школы живописи первой половины ХХ века.

Фото: Андрей Аракелян / Фонд развития культуры и искусства Узбекистана

Особое внимание уделяется художникам Александру Волкову, Николаю Карахану, Надежде Кашиной, Елене Коровай, Михаилу Курзину, Уралу Тансыкбаеву, Оганесу Татевосяну, Усто Мумину (Александру Николаеву), Виктору Уфимцеву, в работах которых приёмы модернистской живописи вступают в диалог с традициями среднеазиатского народного творчества и природным колоритом Узбекистана. Многие полотна европейская публика увидит впервые.

Флорентийский раздел выставки «Узбекистан: Авангард в Пустыне» — «Свет и цвет» — будет открыта в Палаццо Питти до 30 июня 2024 года.

Фотографии Андрея Аракеляна / Фонд развития культуры и искусства Узбекистана















