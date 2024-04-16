В знаменитом Палаццо Питти — одном из самых крупных музейных комплексов Флоренции (Италия), построенном в XV веке, — открылась экспозиция «Свет и цвет».
Она является частью выставочного проекта «Узбекистан: авангард в пустыне», который объединил более 170 живописных работ, рисунков, созданных в первой половине XX века, а также предметов декоративно-прикладного искусства из собраний двух ведущих государственных музеев страны: нукусского имени И. В. Савицкого и столичного Музея искусств.
Вторая экспозиция под названием «Форма и символ» откроется в залах Университета Ка’Фоскари в Венеции 17 апреля.
Автором европейской премьеры художественных коллекций музеев Ташкента и Нукуса стал Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Кураторами обеих выставок выступили Сильвия Бурини и Джузеппе Барбьери из Центра изучения русского искусства при Университете Ка’Фоскари (CSAR). В качестве научного консультанта в работе над проектом приняла участие Зельфира Трегулова, известный искусствовед и бывший директор Государственной Третьяковской галереи (Россия).
«Узбекистан: авангард в пустыне» — первый выставочный проект международного уровня, который подчёркивает связь между наиболее значимыми коллекциями искусства XX века, хранящимися в стране. Кураторы решили задачу визуально, за счёт сопоставления произведений русского авангарда и «ориентального» авангарда (avant-garde orientalis) из собраний Музея искусств и музея Савицкого. Это позволило продемонстрировать результат взаимодействия художников, работавших в регионе в начале ХХ века, и влияние на них тенденций европейской живописи.
«Мне кажется, что нам удалось создать совершенно особенное представление об искусстве, которое существовало между беспредметным авангардом и столь же беспредметным народным искусством. Вместе с коллегами мы воссоздали здесь то впечатление, которое возникало у людей, приезжавших в 60−70-е годы в Нукус и видевших экспозицию, которую сделал Игорь Савицкий, когда вещи висели очень плотно одна к другой. Нам удалось провести параллели между живописью и артефактами, которые принадлежат культуре народов Узбекистана, Каракалпакстана. Это открытие для публики не только в Италии, но и в Европе», — сказала Зельфира Трегулова.
Выставка «Свет и цвет» в Палаццо Питти фокусируется на образе Центральной Азии в произведениях русских ориенталистов, которые работали в Туркестане до 1917 года, и до представителей национальной школы живописи первой половины ХХ века.
Особое внимание уделяется художникам Александру Волкову, Николаю Карахану, Надежде Кашиной, Елене Коровай, Михаилу Курзину, Уралу Тансыкбаеву, Оганесу Татевосяну, Усто Мумину (Александру Николаеву), Виктору Уфимцеву, в работах которых приёмы модернистской живописи вступают в диалог с традициями среднеазиатского народного творчества и природным колоритом Узбекистана. Многие полотна европейская публика увидит впервые.
Флорентийский раздел выставки «Узбекистан: Авангард в Пустыне» — «Свет и цвет» — будет открыта в Палаццо Питти до 30 июня 2024 года.