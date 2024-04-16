Тысячи человек вышли на акцию протеста в Тбилиси против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который, по их мнению, аналогичен российскому закону об иноагентах, пишет BBC.

Участники акции утром 15 апреля перекрыли проспект Руставели около здания местного парламента. Они скандировали «Нет российскому закону», многие размахивали флагами ЕС и Грузии. По оценке Reuters, в демонстрациях приняли участие более 5000 человек.

Издание Paper Kartuli отмечает, что ближе к вечеру протестующие попытались прорвать оцепление и вступили в стычки с полицией. МВД Грузии сообщило о задержании за административные правонарушения 14 человек. Ведомство также утверждает, что пострадал один полицейский, ему потребовалась медицинская помощь.

Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Демонстрация гражданского общества в Тбилиси против „российского закона“. „Спецназ“ с водомётами и газовыми пушками готов перейти к действиям против мирного населения, защищающего своё европейское будущее. Проходят задержания. Грузия не смирится с ресоветизацией!» — написала она в X.

По данным Paper Kartuli, утром 16 апреля участники акции вновь собрались у здания парламента в Тбилиси.

Что известно о законопроекте

Законопроект на обсуждение парламента вынесла правящая партия «Грузинская мечта». Это уже вторая попытка утвердить документ. В прошлом году власти были вынуждены отозвать его после общественной критики и многочисленных протестов.

В начале апреля, однако, «Грузинская мечта» объявила о намерении вновь вынести этот законопроект на рассмотрение. Его содержание идентично прошлой версии, отмечает Mtavari. Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что предложенный законопроект необходим для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Однако оппозиционные партии и независимые журналисты заявили, что документ является попыткй подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС, пишет BBC.

Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, призвали Грузию не принимать законопроект. В ЕС, который в декабре предоставил Грузии статус кандидата, заявили, что документ «несовместим» с ценностями блока.

Несмотря на протесты, комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал законопроект. Первое слушание запланировано на 16 апреля.