Уровень ощущаемой (личной) инфляции населения в марте остался без изменений и составил 12,7%, следует из данных Центрального банка Узбекистана.





По данным регулятора, снизилась доля респондентов (с 51% до 43%), которые заявили о резком подорожании бензина и топлива, но этот товар остаётся на первом месте по росту цен На второе место по росту цен, согласно опрошенным, поднялись овощи и фрукты — так ответили 33% респондентов (в феврале было 30%).

24% опрошенных (21%) отметили рост цен на строительные материалы, 29% — на мясо и молоко, 24% — на лекарства, 22% (20%) — на рис, 18% (14%) — на сахар и кондитерские изделия.





В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции в прошлом месяце снова был выше всего в Ташкенте — 17,2% (в феврале — 16,1%), Ферганской области — 15,9% (12,9%) и Ташкентской области — 13,2% (13,2%). Меньше всего рост цен ощутили жители Каракалпакстана — 9,1% (9,3%), Джизакской области — 10,1% (12,5%) и Навоийской области — 10,7% (11,6%).

Разница между самым высоким и низким показателем ощущаемой инфляции в регионах достиг 7,9% (в феврале — 7%, в январе — 6,2%).





Ощущаемый уровень инфляции у жителей с доходом выше 15 млн сумов в месяц вырос с 16,9% до 19,3%, с доходом 10−15 млн сумов — с 14,6% до 17,1%. У опрошенных с доходом 7−10 млн сумов показатель снизился с 14% до 13,6%. Люди без доходов ощутили инфляцию на 13,3% (было 11,8%).

Справка: Официально публикуемый уровень инфляции отражает изменение общего уровня цен всех товаров и услуг в корзине индекса потребительских цен, формируемой на основе спроса большого количества домохозяйств. Личная (ощущаемая) инфляция формируется на основе изменения цен потребляемых товаров и услуг в повседневной жизни человека или семьи. Если цена товара, который покупается регулярно, повышается, это вызывает большее ощущение роста цен, чем если повышается цена товара, который покупается редко (подробнее).