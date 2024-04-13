Политика
«Махалли и улицы в Ташкенте будут благоустраивать по опыту австралийского Сиднея» — хоким Шавкат Умурзаков
Благоустройство махаллей и улиц в Ташкенте планируется проводить по одним стандартам по опыту Сиднея (Австралия). Об этом на собрании в Юнусабадском районе сообщил хоким Шавкат Умурзаков. «Идеальные условия должны быть не только в центре, но и в отдалённых махаллях», — заявил он.
Назначен первый замхокима Навоийской области
Первым заместителем хокима Навоийской области назначен Рустам Сулаймонов, ранее работавший заместителем председателя правления «Микрокредитбанка».
Назначен первый замхокима Сурхандарьинской области
Первым замхокима Сурхандарьинской области по финансово-экономическим вопросам и борьбе с бедностью назначен Шерзод Раджабов. Ранее он работал хокимом Кызырыкского района.
Экономика
Объявлен конкурс на дизайн высокоскоростного поезда Hyundai Rotem
«Узбекистон темир йуллари» объявила конкурс на дизайн высокоскоростного поезда Hyundai Rotem. Победитель получит приз в размере 100 млн сумов, его инициалы также изобразят на поезде.
Общество
Все трое утонувших в канале Бурджар в Ташкенте были иностранными гражданами
Спасатели нашли тело мужчины, который утонул в канале Бурджар в Ташкенте. Он оказался гражданином Китая. Он пытался спасти женщину с ребёнком — граждан России, которые также утонули.
19-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода в Ташкенте
В Ташкенте 19-летний водитель, не имеющий прав, насмерть сбил 49-летнего пешехода.
График весенних отключений горячей воды в Ташкенте
С 15 апреля в Ташкенте начнутся четырёхдневные отключения горячей воды. Veolia Energy Tashkent опубликовала график.
Двое погибли и четверо пострадали в ДТП в Джизаке
В Джизакской области столкнулись пассажирский автобус Yutong и грузовик HOWO. Два человека скончались на месте, четверо, включая гражданина Франции, получили травмы.
318 человек осуждено за сексуальное домогательство в первом квартале
За первые три месяца года в Узбекистане за сексуальное домогательство было осуждено 318 человек. Ещё 40 человек были признаны виновными в разглашении сведений, ущемляющих честь и достоинство личности и отражающих интимные стороны жизни человека.
За домашнее насилие за три месяца осуждено почти 4500 человек
В первом квартале текущего года по статьям о семейно-бытовом насилии в Узбекистане к административной и уголовной ответственности были привлечены 4477 человек.
На базе химико-технологического лицея предлагается снова образовать школу — хоким Юнусабада
Хоким Юнусабадского района Баходир Абдувалиев предложил вернуть школу в махалле «Акбарабад», которая в 2007 году была передана для химико-технологического лицея. По его словам, сейчас здание работает только на 30%.
Более 50 человек отравились на свадьбе в Бухарской области
На свадьбе в Бухарском районе отравились 53 человека, включая 13 детей.
Культура
Пятеро пианистов из Узбекистана стали лауреатами на XXI конкурсе имени Скрябина в Париже
Пятеро пианистов из Узбекистана — трое учащихся школы имени Успенского и двое магистров Государственной консерватории Узбекистана — стали лауреатами на XXI конкурсе имени Скрябина, который состоялся в Русской консерватории в Париже.
Мир
Глава МИД Таджикистана осудил пытки подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин осудил пытки подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле» в России. «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — сказал он.
На парламентских выборах в Южной Корее победила оппозиция
На парламентских выборах в Южной Корее победила оппозиция, сильно опередив правящую партию. Явка на выборах стала самой высокой за 32 года, а результаты голосования называют промежуточным референдумом о доверии президенту Юн Сок Ёлю.
В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия
Сенат Казахстана одобрил закон, ужесточающий наказание за домашнее насилие. Документ криминализует побои, а также устанавливает пожизненное лишение свободы за убийство и сексуальное насилие в отношении детей.
Израиль в ожидании ответа Ирана после атаки на консульство в Сирии — СМИ
Израиль готовится к удару со стороны Ирана после атаки по иранскому консульству в Сирии, пишут мировые СМИ. Ряд стран, в том числе Узбекистан, призвал своих граждан к бдительности. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты помогут защитить Израиль и призвал власти Ирана «не делать этого».
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