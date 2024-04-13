Политика

Благоустройство махаллей и улиц в Ташкенте планируется проводить по одним стандартам по опыту Сиднея (Австралия). Об этом на собрании в Юнусабадском районе сообщил хоким Шавкат Умурзаков. «Идеальные условия должны быть не только в центре, но и в отдалённых махаллях», — заявил он.

Первым заместителем хокима Навоийской области назначен Рустам Сулаймонов, ранее работавший заместителем председателя правления «Микрокредитбанка».

Первым замхокима Сурхандарьинской области по финансово-экономическим вопросам и борьбе с бедностью назначен Шерзод Раджабов. Ранее он работал хокимом Кызырыкского района.

Экономика

«Узбекистон темир йуллари» объявила конкурс на дизайн высокоскоростного поезда Hyundai Rotem. Победитель получит приз в размере 100 млн сумов, его инициалы также изобразят на поезде.

Общество

Спасатели нашли тело мужчины, который утонул в канале Бурджар в Ташкенте. Он оказался гражданином Китая. Он пытался спасти женщину с ребёнком — граждан России, которые также утонули.

В Ташкенте 19-летний водитель, не имеющий прав, насмерть сбил 49-летнего пешехода.

С 15 апреля в Ташкенте начнутся четырёхдневные отключения горячей воды. Veolia Energy Tashkent опубликовала график.

В Джизакской области столкнулись пассажирский автобус Yutong и грузовик HOWO. Два человека скончались на месте, четверо, включая гражданина Франции, получили травмы.

За первые три месяца года в Узбекистане за сексуальное домогательство было осуждено 318 человек. Ещё 40 человек были признаны виновными в разглашении сведений, ущемляющих честь и достоинство личности и отражающих интимные стороны жизни человека.

В первом квартале текущего года по статьям о семейно-бытовом насилии в Узбекистане к административной и уголовной ответственности были привлечены 4477 человек.

Хоким Юнусабадского района Баходир Абдувалиев предложил вернуть школу в махалле «Акбарабад», которая в 2007 году была передана для химико-технологического лицея. По его словам, сейчас здание работает только на 30%.

На свадьбе в Бухарском районе отравились 53 человека, включая 13 детей.

Культура

Пятеро пианистов из Узбекистана — трое учащихся школы имени Успенского и двое магистров Государственной консерватории Узбекистана — стали лауреатами на XXI конкурсе имени Скрябина, который состоялся в Русской консерватории в Париже.

Мир

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин осудил пытки подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле» в России. «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — сказал он.

На парламентских выборах в Южной Корее победила оппозиция, сильно опередив правящую партию. Явка на выборах стала самой высокой за 32 года, а результаты голосования называют промежуточным референдумом о доверии президенту Юн Сок Ёлю.

Сенат Казахстана одобрил закон, ужесточающий наказание за домашнее насилие. Документ криминализует побои, а также устанавливает пожизненное лишение свободы за убийство и сексуальное насилие в отношении детей.

Израиль готовится к удару со стороны Ирана после атаки по иранскому консульству в Сирии, пишут мировые СМИ. Ряд стран, в том числе Узбекистан, призвал своих граждан к бдительности. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты помогут защитить Израиль и призвал власти Ирана «не делать этого».

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