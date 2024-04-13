Девятнадцатилетний водитель, не имеющий водительского удостоверения, на автомобиле Nexia 3 насмерть сбил 49-летнего пешехода в Юнусабадском районе Ташкента. Авария произошла около 12:30 12 апреля на улице Юнусота, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

Следственное управление при ГУВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее смерть человека. За это грозит лишение свободы сроком до семи лет с лишением определённого права. Следствие продолжается.