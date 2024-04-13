В первом квартале 2024 года в Узбекистане за сексуальное домогательство согласно статье 41−1 Кодекса об административной ответственности было осуждено 318 человек, из них 97 получили штрафы и 221 — административный арест. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Общее число осуждённых по этой статье с апреля 2023 года, когда она вступила в силу, достигло 984 человек (в 2023 году — 666).

Наказание за сексуальное домогательство — штраф от 2 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 5 суток, за повторное нарушение в течение года — штраф от 5 до 7 БРВ или административный арест до 15 суток.

По статье 141−3 Уголовного кодекса «Разглашение сведений, ущемляющих честь и достоинство личности и отражающих интимные стороны жизни человека» (также внесена в кодекс в апреле прошлого года) за три месяца было осуждено 40 человек. Из них 13 были приговорены к лишению свободы и 27 — к наказаниям, не связанным с лишением свободы. За прошлый год по этой статье было осуждено 48 человек.

За данное преступление предусмотрен штраф от 400 до 600 БРВ или обязательные общественные работы до 360 часов либо исправительные работы до 3 лет. Эти же действия, совершённые повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц либо в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет, наказываются обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

«Газета.uz» подробно писала о поправках в законы, направленных на усиление системы защиты женщин и детей и принятых в апреле прошлого года. Над ними в течение года работала группа из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе активисток проекта Nemolchi.uz.

Благодаря поправкам, в частности, домашнее насилие теперь влечёт административную и уголовную ответственность, а домогательства стали считаться правонарушением. Увеличены также сроки за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей.