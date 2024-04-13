Шерзод Абдимуратович Раджабов назначен первым заместителем хокима Сурхандарьинской области по финансово-экономическим вопросам и борьбе с бедностью, сообщила пресс-служба администрации региона.

Его предшественник Анвар Орипов было освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Шерзод Раджабов родился в 1984 году, окончил Термезский государственный университет в 2007 году и Ташкентский государственный экономический университет в 2014 году. По образованию — экономист.

Работал в хокимияте Сурхандарьинской области, начальником отдела, а затем заместителем директора Агентства развития виноградарства и виноделия, заместителем директора Агентства регулирования алкогольного и табачного рынка и развития виноделия.

До назначения на новую должность с 2023 года работал хокимом Кызырыкского района.