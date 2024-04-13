Израиль готовится к нападению со стороны Ирана или его прокси-сил после удара по иранскому консульству в Сирии, в котором Тегеран обвиняет израильских военных, пишет Reuters.

Страны, включая Индию, Францию, Польшу и Россию, предостерегают своих граждан от поездок в регион, а США распорядились, чтобы сотрудники американского посольства в Израиле и члены их семей ограничили перемещения по стране. Посольство Узбекистана в Тель-Авиве также призвало узбекистанцев, проживающих в Израиле, к соблюдению мер предосторожности.

Израильские военные призвали людей сохранять бдительность, но не давали каких-либо новых инструкций гражданскому населению. «За прошедший день военные провели оценку ситуации и утвердили планы по ряду сценариев после сообщений и заявлений о [готовящемся] иранском нападении», — отметил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Американские чиновники рассказали CBS News, что атака Ирана может включать свыше 100 беспилотников и несколько десятков ракет, которые будут направлены на военные объекты Израиля. По словам собеседников телеканала, Тель-Авиву будет сложно защититься от удара подобного масштаба. При этом они допустили, что Тегеран может выбрать и более локальное нападение.

Издание Politico, в свою очередь, пишет, что Иран корректирует планы по нанесению крупного ответного удара по Израилю, чтобы «послать сигнал, а не спровоцировать региональный конфликт», который приведёт к вмешательству США. По информации Reuters, иранские источники и дипломаты в США также заявили, что Тегеран дал Вашингтону сигнал, что хочет избежать эскалации и «не будет действовать поспешно».

Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США, надеясь предотвратить прямое нападение Ирана по Израилю, передислоцировали два эсминца для защиты Тель-Авива и американских войск в регионе. Собеседник издания отметил, что иранские власти обсуждают планы атаки Израиля, но «финальное решение ещё не принято».

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме 12 апреля заявил, что, по его мнению, Иран нападёт на Израиль «скорее раньше, чем позже». «Мы преданны обороне Израиля. Мы будем поддерживать Израиль. Мы поможем защищать Израиль, и Иран не добьётся успеха», — сказал он. На вопрос о том, какой сигнал он хотел бы сейчас подать Ирану, Байден ответил: «Не делайте [этого]».