Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин прокомментировал методы российских правоохранителей при расследовании теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Он говорил об этом 12 апреля в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, пишет таджикистанское издание «Азия-Плюс».

Расследуя теракт 22 марта в Подмосковье, правоохранительные органы РФ должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования законодательства, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными, заявил Сироджиддин Мухриддин.

Министр иностранных дел Таджикистана также подчеркнул, что «демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима».

«Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — заявил глава МИД Таджикистана.

Кроме того, министр добавил: «В результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо».

«Нельзя допустить формирования в информационном пространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан иностранных государств», — подчеркнул Сироджиддин Мухриддин.

Министр иностранных дел также отметил, что Таджикистан ожидает, что следствие по теракту в «Крокусе» пройдёт беспристрастно и справедливо.

«Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», — заявил Сирожиддин Мухриддин.

В своём выступлении он выразил мнение, что назрела актуальность повышения эффективности деятельности Антитеррористического центра СНГ.

Напомним, в первые сутки после теракта российские силовики задержали четырёх подозреваемых непосредственно в нападении на концертный зал, все они — граждане Таджикистана. В новостных Telegram-каналах распространились фотографии и видео применения к ним в процессе задержания пыток. На фото из зала суда, где для них избирали меры пресечения, все четверо были с заметными травмами.

Омбудсман России Татьяна Москалькова 26 марта заявила, что применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо, все процессуально-оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом. Издание Meduza выпустило материал, в котором объясняет, почему лояльное отношение к пыткам даже тех, кто совершил особо тяжкие преступления, опасно для общества в целом.