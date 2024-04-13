В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия Кореи (ДПК) победила на парламентских выборах, значительно опередив правящую Партию народной власти (ПНВ), сообщает The Korea Times.

По результатам подсчёта всех голосов ДПК получила 175 мест из 300 в Национальном собрании (парламент). В совокупности оппозиционные партии выиграли более 190 мест. Это третья подряд победа ДПК на парламентских выборах, начиная с 2016 года.

ПНВ в общей сложности получила 108 мест. После объявления результатов руководитель партии Хан Дон Хун заявил об уходе с занимаемой должности. Премьер-министр страны Хан Док Су также предложил уйти в отставку в связи с поражением.

В выборах, которые прошли 10 апреля, приняли участие свыше 29 миллионов жителей Южной Кореи. Явка избирателей достигла 67% — это самый высокий показатель явки в стране за 32 года

Как отмечает BBC, эти выборы рассматриваются многими экспертами как промежуточный референдум о доверии президенту Юн Сок Ёлю, пятилетний срок которого заканчивается через три года. Его популярность с момента избрания в 2022 году падала из-за роста стоимости жизни и череды политических скандалов.

За несколько недель до выборов президента активно критиковали за то, что он «не осознавал влияние инфляции на избирателей», пишет BBC. В марте Юн посетил сеульский рынок и похвастался, что зелёный лук там продаётся по разумным ценам. Однако цена на продукт была снижена из-за субсидий. Высказывание Юна вызвало негативную реакцию в обществе, а пучки зелёного лука позже приносили на протесты фермеров и предвыборные митинги ДПК.

На позиции правящей партии повлияла и забастовка врачей-стажёров, продолжающаяся с февраля. Более 8500 врачей младшего звена написали заявления об увольнении, протестуя против плана правительства увеличить квоты приёма в медицинские вузы.

Рейтинги одобрения ПНВ и самого Юна также упали после скандала, связанного с его женой Ким Кон Хи. Она приняла в подарок сумку Dior стоимостью более 2200 долларов от пастора, который заснял это на камеру, скрытую в его часах. Запись затем появилась в сети и спровоцировала обвинения в коррупции против главы страны, первой леди и высокопоставленных членов ПНВ.