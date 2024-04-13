На XXI конкурсе имени Скрябина в Русской консерватории имени Александра Скрябина в Париже лауреатами стали пять участников из Узбекистана, сообщается на сайте консерватории.
Ученики Республиканской музыкальной школы имени Успенского:
- Амина Авазова (4 класс) — I премия в категории Debutant;
- Султон Юсуф (9 класс) — I премия в категории Moyen;
- Саида Хусанова (9 класс) — I премия в категории Elementaire.
Магистры Государственной консерватории Узбекистана:
- Севинч Бакиева — I премия;
- Диора Шорустамова — II премия в категории Superiour 1.
Всех победителей подготовила старший преподаватель Государственной консерватории Узбекистана Нигора Хусанова, отмечается в сообщении.
Председателем жюри был концертирующий пианист, профессор Национальной музыкальной школы Френа и Русской консерватории в Париже Игорь Лазько. В состав жюри конкурса вошли пианисты из Франции, России, Германии, Словении, Сербии и Швейцарии.
Конкурс проводится каждые два года.