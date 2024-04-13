Сенат Казахстана 11 апреля принял закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, который криминализует домашнее насилие, сообщает издание Zakon.kz. Теперь документ должен подписать президент. Ранее Касым-Жомарт Токаев поддержал ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие.
Закон предусматривает уголовную ответственность за побои и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, а также ужесточает наказание за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью. Кроме того, закон исключает возможность примирения сторон в рамках дел, связанных с физическим насилием и жестоким обращением с несовершеннолетними.
Документ также устанавливает пожизненное лишение свободы за убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц. Для этого из действующих норм Уголовного кодекса исключат альтернативные меры наказания. Помимо этого, будут криминализованы «приставания сексуального характера» к подросткам, не достигшим 16-летнего возраста.
Закон также предусматривает введение ответственности за склонение или содействие к самоубийству.
- Семейно-бытовое насилие было декриминализировано в Казахстане в 2017 году. Тогда ответственность за побои и лёгкий ущерб здоровью (ушибы, кровоподтёки и переломы конечностей) перенесли из Уголовного кодекса в административный.
- Закон об ужесточении наказания за домашнее насилие одобрен на фоне громкого процесса над бывшим министром нацэкономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью жены Салтанат Нукеновой во время ссоры.
- В 2023 году в правоохранительные органы Казахстана поступило более 99 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия, погибли 69 женщин и 7 детей.