Первым заместителем хокима Навоийской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности назначен Рустам Давутович Сулаймонов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Рустам Сулаймонов родился в Шафирканском районе Бухарской области в 1982 году. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2012 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана. Специализация: экономика, банковское дело.

До назначения был заместителем председателя правления акционерно-коммерческого банка «Микрокредитбанк».