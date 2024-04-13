Два человека погибли и четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области рано утром в субботу. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

Авария произошла на 998-м километре автодороги М-39 «Ташкент-Термез». Автобус Yutong врезался в заднюю часть грузового автомобиля HOWO. От полученных травм на месте скончались жители Ходжейлийского и Муйнакского районов Каракалпакстана.

Трое пострадавших также являются жителями Каракалпакстана (Нукус и Тахиаташский район), четвёртый — гражданин Франции.

Госорганы занимаются вопросом доставки пассажиров по адресам назначения, говорится в сообщении.

В социальных сетях сообщается, что автобус ехал из Нукуса в Алматы (Казахстан).