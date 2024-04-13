Мужчина, утонувший в канале Бурджар на территории Чиланзарского района Ташкента 10 апреля, оказался гражданином Китая. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов. Спасатели обнаружили его тело 12 апреля.

Мы писали, что в канале утонули три человека — женщина с ребёнком и мужчина. В Генпрокуратуре уточнили, что утонувшие женщина с ребёнком — мать и сын — граждане России. С мужчиной они не были знакомы.

Прокуратура Чиланзарского района проводит доследственную проверку по факту происшествия.