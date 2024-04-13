Компания «Узбекистон темир йуллари» пригласила дизайнеров принять участие в конкурсе на дизайн высокоскоростного поезда Hyundai Rotem.

Для участия в конкурсе нужно создать оригинальный и привлекательный экстерьер электропоезда.

Победитель получит приз в размере 100 млн сумов, а кроме собственного дизайна, на поезде будут изображены и инициалы его автора.

Условия конкурса:

предоставить не более двух вариантов дизайна;

отправить работы на адрес dizayn-nsr@uzrailway.uz до 12 мая 2024 года.

в теме письма нужно указать: «Конкурс на дизайн поезда Hyundai Rotem»;

указать контактные данные (имя, отчество, фамилию, номер телефона).

Техническое задание опубликовано на сайте «Узбекистон темир йуллари». По вопросам можно обращаться по телефону: 71−299−92−66.

Напомним, высокоскоростной электропоезд Hyundai Rotem планируется приобрести, в частности, для железнодорожного сообщения Ташкента и Хивы планируется приобрести. Поезд состоит из 7 вагонов, вмещает 351 пассажира и может развивать скорость до 250 км/час.

В целом, постановлением президента от 10 октября 2023 года предусмотрена покупка 6 поездов Hyundai Rotem. Для этого в ноябре планировалось привлечь кредит Фонда экономического развития и сотрудничества Республики Корея (EDCF) на 185 млн евро.