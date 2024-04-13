На базе академического лицея при Ташкентском химико-технологическом институте в Юнусабадском районе столицы предлагается вновь создать школу. С таким предложением выступил Баходир Абдувалиев на встрече с хокимом города Шавкатом Умурзаковым, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

9 апреля во время визита градоначальника хоким района выступил с презентацией по улучшению инфраструктуры и облика махаллей «Шоштепа» и «Акбарабад».

Баходир Абдувалиев в ходе презентации рассказал о мерах по развитию махалли «Акбарабад», которая расположена на площади 26,5 га рядом с торговым центром Megaplanet. Там в 21 доме проживают 3248 человек.

По его словам, махалля нуждается в школе, которая раньше была на этой территории. В 2007 году здание школы на 960 мест передали академическому лицею при Ташкентском химико-технологическом институте, но он работает только на 30% от мощности. Часть здания перешла музыкальной школе.

«Я лично посетил лицей вместе с руководителем сектора. Там занято только 30% аудиторий, обучаются ученики из областей. 70% аудиторий пустуют. Поэтому предлагаю вернуть здание лицея из системы химпрома на баланс Министерства дошкольного и школьного образования и создать там снова школу. Это нужно махалле», — сказал он.

Хоким столицы Шавкат Умурзаков отметил, что рассмотрит это предложение, и указал необходимость предусмотреть место для переезда лицея.

Баходир Абдувалиев. Фото: хокимият Ташкента.

Районный хоким сообщил, что планируется привлечь 22,5 млрд за счёт продажи на аукционе трёх пустующих земельных участков на 27,5 соток (1 сотка за 65 тысяч долларов) на территории лицея. Речь идёт об «убитом и неиспользуемом» бассейне, сказал он. Поступившиеся средства от продажи планируется направить на благоустройство махалли и ремонт школы.

Напомним, в 2024 году в махалле «Акбарабад» планируется провести работы на 9,5 млрд сумов.

Хоким столицы Шавкат Умурзаков сообщил, что благоустройство и реконструкцию махаллей и улиц планируется проводить в рамках единых стандартов по опыту австралийского Сиднея. По его словам, «идеальные условия должны быть не только в центре города, но и в отдалённых махаллях города».