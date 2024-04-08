Политика

В преддверии Рамазан хайита президент подписал указ о помиловании 426 человек. Из них 135 полностью освобождены от отбывания основного наказания, 200 — от отбывания наказания условно-досрочно. Среди помилованных — 11 иностранцев и 3 несовершеннолетних.

В Ташкенте намерены внедрить единый механизм деятельности махаллей. Их инфраструктуру и облик хотят привести к единому стандарту и создать прозрачную систему мониторинга. «Фактическое управление махаллей будет вверено в руки граждан, а на должностных лиц возлагается обеспечить комфорт и безопасность», — заявили в хокимияте.

Президент поручил построить дополнительные дома сверх плана в строящемся жилом массиве «Новый Узбекистан» в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области. Полностью завершить проект планируется в 2028 году.

Экономика

Президент принял участие в запуске строительства промышленной зоны, специализирующейся на металлургии, и солнечной электростанции в Джизакской области.

Шавкат Мирзиёев посетил автомобильный завод ADM Jizzakh и дал указания по повышению уровня локализации. Он также ознакомился с новым автомобилем Kia Sonet, производство которого началось на предприятии.

Рабочие Enter Engineering жалуются на задержки зарплаты, распространилась информация, что строители МОФ-3 в Алмалыке не получили выплаты за три месяца. Компания заявила, что выплатила зарплаты за февраль. «Сперва нужно защитить перед заказчиком объем работ за месяц», — пояснили в Enter Engineering.

За прошлый месяц сум обесценился к доллару на 1,4%, а с начала года — на 2,75%. Экономист Миркомил Холбоев проанализировал причины относительно быстрой девальвации национальной валюты Узбекистана и поделился мнением, является ли она «настоящей коррекцией обменного курса», как это было в августе.

Российская компания «Стройпроект» построит в Ташкенте бизнес-центр за 10 млн долларов. Он расположится на месте стоянки между Дворцом кино имени Алишера Навои и стадионом «Пахтакор». В Торгово-промышленной палате заверили, что в ходе строительства не будет повреждено ни одно дерево.

В марте золотовалютные резервы Узбекистана выросли до 34,2 млрд долларов на фоне рекордного роста котировок золота. При этом физический объём драгметалла в резервах сократился на 10,9 тонны и достиг минимального показателя с мая 2022 года.

Общество

Постановлением президента 10 апреля в Узбекистане определено днём празднования Рамазан хайита.

В роддоме Ахангарана в Ташкентской области скончалась женщина, у которой на 39-й неделе беременности резко ухудшилось состояние. Генпрокуратура проводит доследственную проверку.

В Узбекистане свыше 300 автобусов MAN шесть лет перевозят пассажиров без проведения технических испытаний газовых баллонов СПГ-3, которые правительство разрешило использовать в виде исключения. Сенатор Кутбитдин Бурханов направил запрос вице-премьеру Ачилбаю Раматову, чтобы получить разъяснение.

Мир

Россия хочет превратить Харьков — второй по численности населения город Украины — в непригодную для жизни «серую зону», пишет Economist. С декабря российская армия усилила бомбардировки города, начав также использовать управляемые авиабомбы.

В Казахстане из опасных паводковых зон эвакуировали более 76 тысяч человек, режим ЧС объявлен в 10 регионах страны. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал эти паводки самым крупным бедствием за последние 80 лет.

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