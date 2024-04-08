Председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбитдин Бурханов направил сенаторский запрос заместителю премьер-министра Узбекистана Ачилбаю Раматову, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Отмечается, что постановлением Кабинета министров от 11 октября 2017 года (№815) в качестве исключения на автобусы модели «MAN А 22 CNG» производства совместного предприятия JV MAN Auto-Uzbekistan разрешено устанавливать и эксплуатировать газовые баллоны СПГ-3.

Документом было предусмотрено создание «современной высокотехнологичной испытательной лаборатории» при «Узавтосаноате», оснащение её оборудованием и подготовка специалистов по проведению испытания газовых баллонов СПГ-3 (LNG-3), а также их аккредитация в Агентстве по техническому регулированию.

«К сожалению, эти требования постановления правительства до сих пор не выполнены. В результате более 300 автобусов совместного предприятия ООО „JV MAN Auto-Uzbekistan“, оснащённых баллонами СПГ-3, с 2018 года без проведения технического испытания перевозят пассажиров», — говорится в сообщении.

По мнению сенатора, это «создаёт реальную угрозу жизни и здоровью тысяч, а то и миллионов граждан». В качестве примера указываются происходящие в различных регионах страны случаи взрывов газовых баллонов, установленных на автобусах и других транспортных средствах.

Кроме того, по постановлению Кабинета министров от 25 января 2023 года №28 (отсутствует в открытом доступе) в качестве исключения разрешено приобретать автобусы, оснащённые газовыми баллонами СПГ-3 китайского производства, которые сегодня обслуживают население.

Сенатор Кутбитдин Бурханов направил запрос вице-премьеру Ачилбаю Раматову, чтобы получить разъяснения относительно причин невыполнения задач, указанных в постановлениях правительства.