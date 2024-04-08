Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, утверждённый в должности на прошлой неделе, внедряет единый механизм деятельности махаллей, сообщила пресс-служба столичной администрации.

В частности, планируется привести инфраструктуру и облик махаллей к единому стандарту и создать прозрачную систему мониторинга для информирования жителей о планах и изменениях.

«Таким образом, фактическое управление махаллей будет вверено в руки граждан, а на должностных лиц возлагается обеспечить комфорт и безопасность жителей нашего города в соответствии с поручениями главы нашего государства», — говорится в сообщении.

На минувшей неделе рабочая группа под руководством хокима посетила махалли «Олтинтопган» Бектемирского района, «Янги Куйлик» Мирабадского района, «Жарбоши» и «Богбон» Яшнабадского района и «Алишерабад» Мирзо-Улугбекского района", где изучила ситуацию в этих махаллях «с критической точки зрения».





Была отмечена необходимость создания в каждой махалле «точки продаж продуктов питания и молочных изделий, ровных и безопасных дорог, детских игровых площадок, мест для досуга представителей старшего поколения и молодёжи, велосипедных и беговых дорожек, а также системной профилактики правонарушений и преступлений».

Говорилось об организации «последовательной помощи населению, нуждающемуся в социальной защите, обеспечении занятости безработных, и в этом плане банкам отведена большая роль в развитии предпринимательства среди населения». Кроме того, дана задача взять на контроль численность жителей, проживающих в махаллях, и их регистрацию, отмечается в сообщении.

Планируется внедрить систему KPI (показатели эффективности деятельности) для привлечения таких работников, как старший по улице, дому, подъезду, а также мотивировать сотрудников, которые организуют свою работу наиболее эффективно.

Обсуждалось устранение незаконных построек в махаллях, превращение их в полезные и эффективные места для жителей, а также дополнительного повышения уровня безопасности на территориях за счёт установки камер наблюдения.