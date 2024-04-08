Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках поездки в Джизакскую область 8 апреля принял участие в церемонии запуска новых проектов в промышленности и энергетике.

По данным пресс-службы главы государства, только в 2023 году в стране запущено 4600 промышленных предприятий. Промышленность выросла на 6%, было произведено продукции на сумму 656 трлн сумов.

Кроме того, отмечается подключение к сети 7 крупных тепловых, солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 2,4 ГВт. За счёт иностранных инвестиций на сумму 14 млрд долларов строится 31 электростанция общей мощностью 12 ГВт. В этом году в Навои, Бухаре, Намангане, Ташкенте и Кашкадарье ожидается подключение 2,6 ГВт мощностей. В целом за счёт развития альтернативной энергетики доля «зелёной» энергии в генерации должна достигнуть 30% в текущем году.

«Мы проводим эти работы с целью создания достойных условий жизни для нашего народа и обеспечения бесперебойного энергоснабжения для развития нашей промышленности. Это уже стало хорошей традицией во всех регионах», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент нажал символическую кнопку и дал старт строительству двух комплексов.

Первый проект — это строительство промышленной зоны, специализирующейся на металлургии, в Галляаральском районе. Там планируется реализовать 7 проектов на сумму 500 млн долларов. В частности, намечено организовать производства арматуры, стальных шаров, труб, автомобильных кузовов и специальной техники. Ожидается создание 5000 рабочих мест.

Второй проект — строительство солнечной электростанции в Фаришском районе в сотрудничестве с китайскими компаниями China Poly Group и China Electric. Станция мощностью 500 МВт и стоимостью 350 млн долларов сможет производить 1,1 миллиарда кВт·ч"зелёной" энергии в год, что улучшит энергоснабжение 450 тысяч домохозяйств. Первые 200 МВт планируется подключить к сети в конце этого года.

В ближайшие годы в Шараф-Рашидовском, Фаришском и Галляаральском районах будут построены дополнительные тепловые, ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1,66 ГВт, что «повысит уровень жизни населения и придаст новый импульс развитию экономики», говорится в сообщении.