Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Джизакскую область 8 апреля ознакомился с деятельностью автомобильного завода ADM Jizzakh. Производство было основано в 2021 году, им владеет компания Roodell.

За последние три года на заводе выпущено 36 тысяч автомобилей 23 видов под брендами Kia, Chery и Haval. Сообщается, что в рамках проекта инвестировано 234 млн долларов и создано 1800 рабочих мест.

На первом этапе было налажено крупноузловое сборочное производство. Одновременно велось расширение завода, и в марте этого года введены в эксплуатацию новые здания и мощности. Таким образом, «организовано высокотехнологичное производство, включающее штамповку, сварку, окраску и сборку», говорится в сообщении.

Глава государства подробно ознакомился с производственным процессом на заводе.

Предприятие оснащено оборудованием из Южной Кореи, Японии и Германии. На заводе установлено 30 роботов, автоматизация составляет 33%. Установлено оборудование для проверки исправности ходовой части автомобилей, статической и динамической тормозных систем.

Президент дал указания по повышения уровня локализации и расширению кооперации с промышленными предприятиями страны. В 2024—2027 годах планируется локализовать 348 видов комплектующих. На данный момент установлены кооперационные связи с 21 предприятием Узбекистана.

В целом на предприятии созданы мощности для производства 100 тысяч легковых автомобилей в год. В результате планируется довести количество рабочих мест до 3000.

Как сообщается, для повышения качества автомобилей привлечены квалифицированные специалисты из Южной Кореи, Индии, Китая и Вьетнама. Начиная с 2024 года первая группа из 50 инженеров будет отправлена на повышение квалификации в исследовательские и проектные центры Южной Кореи и Китая.

В ходе посещения глава государства ознакомился с новым автомобилем Kia Sonet, производство которого недавно началось на заводе.

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