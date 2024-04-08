Официальные резервные активы Узбекистана на 1 апреля 2024 года составили 34,19 млрд долларов (+6,2%), увеличившись за март на 1,99 млрд долларов, следует из данных Центрального банка.

Согласно данным регулятора, в прошлом месяце резервы в иностранной валюте выросли на 710,7 млн долларов — до 8,26 млрд долларов. Но с начала года валютные резервы сократились на 1,1 млрд долларов на фоне погашения долга по суверенным еврооблигациям на 500 млн долларов, которые страна выпускала в 2019 году.

На фоне резкого роста котировок золота стоимость золотого запаса в ЦБ выросла на 1,28 млрд долларов — до 25,37 млрд долларов. При этом физический объём уменьшился на 0,35 млн тройских унций (10,9 тонны) — до 11,5 млн тройских унций (357,7 тонны). Это минимальный показатель с мая 2022 года (11,42 млн).

В марте котировки золота выросли с 2055 до 2246 долларов за унцию (+9,3%) и продолжают обновлять исторические максимумы. Например, на 8 апреля цены превысила 2335 долларов.





Напомним, по итогам 2023 года «финансовая подушка» страны просела на 1,2 млрд долларов — до 34,56 млрд долларов. Снижение резервов по итогам года тогда произошло впервые с 2018 года. Физический объём золота за год уменьшился почти на 25 тонн.