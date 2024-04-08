4 апреля в роддоме Ахангарана в Ташкентской области скончалась беременная женщина. Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировали ситуацию.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, 3 апреля в 2:45 в родильное отделение медобъединения Ахангарана поступила 32-летняя Х. А. с болями в животе и пояснице на 39-й неделе беременности. Женщину поместили под наблюдение врачей.

На следующий день в 14:10 состояние пациентки внезапно ухудшилось, ей стало трудно дышать, появились боли в области сердца. Врач-реаниматолог провёл необходимые реанимационные действия, однако примерно через полчаса у женщины констатировали биологическую смерть, отметили в Минздраве.

«По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть пациента наступила в результате ишемической болезни сердца, острой коронарной недостаточности, гипертрофии сердечной мышцы и острого инфаркта миокарда», — говорится в сообщении.

Среди выявленных осложнений — острая сердечная и дыхательная недостаточность, отёк лёгких и головного мозга. У пациентки были установлены также ожирение третьей степени и острый гепатоз печени, отмечается в сообщении Минздава. Зафиксировано кровотечение в слизистые оболочки матки и антенатальная гибель плода.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что по факту смерти женщины ведётся доследственная проверка.