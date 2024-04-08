Праздник Рамазан хайит будет отмечаться в Узбекистане 10 апреля. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана.

Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента совместно с Комитетом по делам религий, Ассоциацией махаллей Узбекистана, Национальным агентством социальной защиты поручено принять меры для проведения Рамазан хайита «созвучно национальным традициям и обычаям нашего народа».

Комитету по туризму совместно с Министерством транспорта также поручено создать благоприятные условия для посещения людьми мест паломничества и исторических святынь.

Напомним, ранее Управление мусульман сообщило, что в этом году Рамазан хайит в Узбекистане выпадает на 10 апреля. Управление также объявило время чтения праздничной молитвы в этот день.

Напомним, указом президента «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году» предусматривалось, что для празднования Рамазан хайита установлен дополнительный выходной день (независимо от типа рабочей недели) — четверг, 11 апреля. Кроме того, сотрудникам с пятидневной рабочей неделей выходной с субботы, 13 апреля, перенесён на пятницу, 12 апреля. Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей пятница, 12 апреля, — дополнительный выходной.

Таким образом, узбекистанцы отдохнут три дня подряд — 10, 11 и 12 апреля, а 13 апреля будет рабочим днём.