В социальных сетях распространились сообщения о якобы погромах в офисе компании Enter Engineering из-за невыплаты зарплаты на строительстве медно-обогательной фабрики (МОФ-3) в составе Алмалыкского горно-металлурческого комбината.

«Газете.uz» также прислали видео, на котором множество рабочих, собравшихся на улице, выражают недовольство задержкой зарплаты. В сообщении в редакцию отмечается, что люди требовали зарплату за январь, март и февраль.

В компании Enter Engineering прокомментировали ситуацию.

«Заработная плата сотрудников напрямую зависит от успешной защиты у заказчика количества объёма выполненных работ. В связи с этим в настоящее время полностью выплачена заработная плата сотрудникам за февраль», — заявили в компании.

Как отмечается в сообщении, сейчас идёт процесс защиты объёмов работы за март, по завершению которого также будет выплачена вся заработная плата.

«Существует определённый механизм, согласно которому сначала необходимо защитить перед заказчиком объем работ, выполненных за предыдущий месяц на строительных объектах. Именно защищённые объёмы ложатся в основу оценки сдельной оплаты труда. Затем происходит процесс начисления налогов и сдача отчётности, а также полного расчёта сотрудников. На все это требуется время», — отметили в компании.

В Enter Engineering объясняют такой метод выплаты спецификой строительных работ, которые должны пройти проверку самой строительной компании и затем — служб контроля качества и независимых служб технадзора заказчика.

При этом в компании отметили, что в социальных сетях распространяется фейковое видео трёхлетней давности.

В завершение в Enter Engineering заявили, что выполняют все свои обязательства как перед заказчиком, так и перед своими работниками.

Напомним, осенью 2020 года на стройплощадке завода GTL в Кашкадарье рабочие Enter Engineering устроили погром. Они жаловались на задержку зарплат, карантинные меры, очереди в столовых, непрозрачность кадровых решений. Наниматель и власти обещали решить их претензии. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела против некоторых работников из-за факту погрома. Общий ущерб имуществу предприятия оценили в 480 млн сумов.

В феврале 2024 года на стройплощадке МОФ-3 АГМК обрушились железные конструкции, придавив рабочих. Погибли три гражданина Индии, пострадали ещё 29 человек, было возбуждено уголовное дело о нарушении техники безопасности, повлёкшем жертвы.

Источник «Газеты.uz» тогда сообщил, что это не первое происшествие на строительстве МОФ-3. На присланных им видео было видно, как рабочие получают производственные травмы на стройплощадке. Некоторые такие случаи происходят в том числе по вине рабочих, однако несоблюдение ими техники безопасности, по словам источника, вынужденное, поскольку они должным образом не обеспечены грузозахватными приспособлениями, средствами для перемещения грузов и средствами индивидуальной защиты. Собеседник также отметил тогда, что рабочие уже четыре месяца не получают зарплату.

Согласно Трудовому кодексу Узбекистана, сроки выплаты работникам заработной платы не могут быть реже одного раза в каждые полмесяца. Своевременность выплаты и размер зарплаты не могут быть поставлены в зависимость от осуществления других платежей и их очередности.

Кроме того, работодатель обязан, независимо от своего финансового состояния, производить оплату выполненной работы в соответствии с условиями оплаты труда, установленными законодательством и трудовым договором.